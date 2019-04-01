AKP seçim sonuçlarına itiraz etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'in "Bugün saat 15.00'e kadar İlçe Seçim Kurulları'na itiraz süresi var. İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek" açıklamasının ardından Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul ve Ankara'da sandık sonuçlarına itiraz etti.

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "oy verme işleminin başlamasından itibaren mevzuata aykırı, adil seçim ortamını ifsat eden hile ve usulsüzlükler tespit ettiklerini" belirterek, "Tüm itirazlarımızı (İstanbul'daki) 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibarıyla teslim ettik" açıklamasını yaptı.

"Teşekkürler İstanbul"

"Teşekkürler İstanbul" panosu önünde açıklama yapan Şenocak, 319 bin 578 geçersiz oy bulunduğunu, "bir zarfın içindeki bir pusulanın eksikliği ya da fazlalığı nedeniyle binlerce oyun gerçersiz olmasının söz konusu olduğunu" söyledi.

"Oyların ilk olarak kayda geçirildiği ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayım döküm cetvelleriyle sandık sonuç tutanakları ve YSK'ya bildirilen oylar arasında fahiş farklar tarafımızca tespit edilmiş ve itirazımıza konu edilmiştir" diye konuşan Şenocak, şu an da bu şekilde tespit ettikleri 2 bin 675 oy olduğunu kaydetti. AKP İstanbul İl Başkanı, ayrıca konuyla ilişiği bulunan memurlar ile ilgili gerekli hukuki işlemlerin yapılacağı mesajını verdi.

Ankara ve diğer illerdeki itirazlar

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin de dün yaptığı açıklamada hem Ankara hem İstanbul'da sandık sonuçlarının birleştirilmesinde maddi hatalar tespit ettiklerini, ayrıca her iki ilde önemli ölçüde geçersiz oy olduğunu savunmuştu. Şahin Ankara'nın 25 ilçesinin 25'inde de ilçe seçim kurullarına itiraz edeceklerini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı verilerine göre AKP ayrıca Siirt, Adıyaman, Denizli, Zonguldak, Karabük, Bartın, Samsun ve Yalova'nın bazı ilçelerinde de seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

İtiraz süreci nasıl işliyor?

Peki itirazlar ne anlama geliyor, itiraz süreci nasıl işliyor ve nasıl bir takvim öngörülüyor? Sizler için derledik:

İlçe seçim kurulları

Sandık sonuçlarına itiraz süreci, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un Altıncı Bölümünde "İtirazlar ve Şikayetler" başlığı altında düzenleniyor.

Bu kanunun 128'inci maddesi uyarınca sandık kurullarının kararları, oyların sayım ve dökümü ile tutanakların düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri aleyhine, ilçe seçim kuruluna itirazda bulunulabiliyor.

İlçe seçim kurullarına, sandık kurulu kararları ile tutanaklarına karşı yapılacak itirazların süresi 2 Nisan günü saat 15.00 itibarıyla doldu. İlçe seçim kurullarının itirazları karara bağlamaları için iki günlük süreleri bulunuyor. Bu süre 4 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de sona eriyor.

İl seçim kurulları

129'uncu maddeye göre partilerin ilçe seçim kurullarının kararları ile tutanaklarına karşı itiraz haklarını İl seçim kurullarına bir gün içinde, 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar kullanmaları gerekiyor. İl seçim kurullarının itirazları kesin karara bağlamak için kendilerine tanınan iki günlük süre ise 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'de sona eriyor.

Yüksek Seçim Kurulu

130'uncu maddeye göre ilçe ve il seçim kurullarının kararlarının ardından il seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılacak itirazların adresi ise Yüksek Seçim Kurulu. YSK'ya itirazların 10 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar yapılması gerekiyor. YSK kararını üç gün içinde veriyor ve karar kesinlik taşıyor. YSK kararlarına karşı başka bir başvuru mercii bulunmuyor.

DW/BK,DÇÜ

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