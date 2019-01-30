AKP seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda partisinin 11 maddelik yerel seçim manifestosunu açıkladı.

AKP'nin 31 Mart yerel seçimleri için taahhütlerini özetlediği manifestoda şehir planları, altyapı ve ulaşım, kentsel dönüşüm, şehir gelişme modelleri, akıllı şehirler, çevreye saygılı şehirler, sosyal belediyecilik anlayışı, yatay şehirleşme, halkla birlikte yönetim, tasarruf ve şeffaflık ile değer üreten şehirler maddeleri yer aldı.

Konuşmasında millet kıraathanelerinin mahalle düzeyine kadar yaygınlaştırılacağı mesajı veren Erdoğan, "Şehirlerimizin herkese dokunacak mekanlarla donatılmasını sağlayacağız" dedi.

Türkiye'yi bugüne kadarki uygulamaların ötesinde bir 'Yeni Şehircilik Vizyonu' ile buluşturacaklarını bildiren Erdoğan, "Belediye başkanlarımız, şehir halkına hakim olma değil hadim olma idrakiyle görevlerini yürütecekler" dedi.

"11 maddede izah ettiğimiz ilkeler çerçevesinde hizmet vereceğiz" diyen Erdoğan, manifestonun açıklanması ile seçim kampanyasının resmen başlatıldığını da duyurdu. "31 Mart seçimlerinin demokrasi şenliği şeklinde geçmesini temenni ediyoruz" diyen Erdoğan, Türkiye'de antidemokratik siyaset döneminin geride kaldığını söyledi.

AKP ile MHP arasında cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kurulan ve yerel seçimlerde de sürdürülen Cumhur İttifakı konusunda da açıklamalar yapan Erdoğan, "Bütün büyükşehirlerde, illerde Cumhur İttifakı olarak inşallah yeni bir süreç başlatacağız. Bir tarafta zillet ittifakı öbür tarafta Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı ile bu PKK terör örgütünün kol kola girdiği CHP, öbür tarafta malum partilere artık söz söylememe gerek yok" diye konuştu.

DW/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe