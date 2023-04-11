AKP seçim beyannamesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı beyannamede ana eksen deprem oldu. Muhalefetin de gündeme getirdiği kamuya alımlarda mülakatın kaldırılacağı vaadi ve göçmenlerin dönüşü başlıkları dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beş yıllık dönemde atacağı adımlara dair mesajlarını içeren yaklaşık 500 sayfalık, 30 ana başlıktan oluşan seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamede, 2018 yılında yer alan bazı vaatler yeniden dile getirilirken, seçmene ekonomi ve 6284 sayılı kanuna dair mesajlar da iletidi.

"AFAD güçlendirilecek"

AKP'nin beyannamesinde "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremin ardından atılacak adımlar sıralandı. Depremden etkilenen şehirlerin baştan aşağı yeniden inşa edileceği belirtilirken, 650 bin konut yapılacağı ifade edildi. Depremin ilk 48 saatinde yeterli müdahaleyi yapamayan ve bu nedenle eleştirilen AFAD'ın yetkilerinin daha etkili bir koordinasyonu sağlayacak şekilde güçlendirileceği belirtildi. 1999 öncesi Türkiye geneli yapılan tüm binaların risk analizinin yapılmasının da zorunlu hale getirileceği beyannamede vurgulanırken, afet mevzuatının gözden geçirileceği, doğal afetler ve fay yasasının çıkarılacağı kaydedildi. Beyannamede olası İstanbul depremi için de yapı stoğunun taranması ve depreme dayanıksız binaların tespit edilmesi çalışmalarının yapılacağı kaydedildi.

Kanal İstanbul kapsamında 125 bin konutun inşa edileceği belirtilen beyannamede, "500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa yakasında olmak üzere iki kentsel dönüşüm rezerv şehrin kurulumunu gerçekleştireceğiz" denildi.

"Yeni kabinede güçlü ekonomi"

Seçim beyannamesinde ekonomi mesajlarının da ne olacağı merak ediliyordu. Erdoğan bir süre önce eski bakanlardan Mehmet Şimşek ile görüşerek partiye davet etmiş ancak Şimşek şu aşamada görev almayacağını ifade etmişti. Beyanname metninde, "Oluşacak yeni kabine içinde yine güçlü bir ekonomi ekibi görev üstelenecek" mesajı aktarıldı. Halihazırda Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Nureddin Nebati, AKP'nin milletvekili adayları listesinde yer alıyor

"Ekonomi ekibimiz kamu, özel kesim ve sivil toplum ile diyalog ve istişare içinde makro ekonomik politika çerçevemizi güncelleyecek, yeni şartlara ve ihtiyaçlara göre alınması gereken tedbirleri kamuoyu ile paylaşacaktır" ifadelerine yer verilen beyannamede, bir önceki seçim beyannamesinde olduğu gibi tek haneli işsizlik ve tek haneli enflasyon vaadi de yinelendi. Ayrıca işsizliğin yüzde 7'nin altına ineceği vadedildi.

"Mülakat kalkacak"

Millet İttifakı partilerinin vaatleri arasında yer alan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da, "göreve gelince KPSS dışındaki mülakatı kaldıracağız" diyerek kamuya alımlardaki tartışmaları bitireceğim" açıklamaları ile gündeme gelen, işe alımlardaki mülakatın kaldırılacağı AKP beyannamesinde de yer aldı. Beyannamede, "Kamu görevine ilk defa yapılacak atamalarda, görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat usulünü kaldıracak, atamaları yazılı sınav sonuçlarına göre yapacağız" denildi.

HDP kapatma davası Anayasa Mahkemesi'nde devam ediyor Fotoğraf: Tuncay Yıldırım/DW

"Parti kapatma" mesajı

"Siyasi Partiler Kanunu'nu özgürlükçü bir anlayışla ve çerçeve yasa şeklinde yenileneceği" vaat edilen seçim beyannamesinde, "Siyasi parti kapatma davalarının açılmasını ve kararın yerine getirilmesini TBMM iznine bağlayacağız" vaadi de yer aldı. Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) HDP kapatma davası devam ederken dile getirilen bu vaat dikkat çekti.

Beyannamede "İfade özgürlüğünde yeni dönem" başlığı ile mevzuatlarda değişiklikler yapılacağı da kaydedildi. Ancak bunnla ilgili somut bir mevzuat değişikliği bilgisi paylaşılmadı. Kamuoyunda dönem dönem tartışılan toplantı ve gösterilerin engellenmesine ilişkin olarak da, "Hakkın fiilen kullanımının güçlendirilmesine yönelik kolluk görevlilerinin meslek içi eğitimini geliştireceğiz" denildi.

Sistemde revizyon mesajı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk beş yıllık uygulanmasının ardından hazırlanan seçim beyannamesinde sisteme dair revizyon mesajı da verildi. Beyannamede, "Sistemi mükemmelleştirmek için yeni reformlarda kararlı olacağız. Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlıklar, ofisler, politika kurulları ve idarenin merkez ve taşra teşkilatında beş yıllık uygulamayı dikkate alarak ve halihazırda yaptığımız sistem değerlendirmeleri çerçevesinde yetki ve görev dağılımını yeniden düzenleyecek, teşkilat yapılarını gözden geçireceğiz" denildi.

Göçmen vaadi

Beyannamede göç başlığında da "onurlu dönüş" mesajı verildi. Muhalefet partilerinin göçmenlerin ülkelerine dönmesi için adımlar atılacağına dair sık sık yaptığı açıklamalara Erdoğan tepki göstermişti. AKP beyannamesinde de, "Düzenli göçte de bir yandan uyum stratejilerimize, diğer yandan da 'Onurlu, gönüllü, geri dönüş' adımlarına ağırlık verilecektir. Ülkemizdeki göçmen nüfusun toplam nüfusa oranı daha makul ve her gelişmiş ülkede olan seviyelere çekilecektir" denildi.

Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar Fotoğraf: Depo/ZUMA/picture alliance

"Aile sigortası" benzeri proje

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2011 yılından bu yana gündeme getirdiği her aileye asgari gelir vaat eden "aile sigortası" projesinin bir benzeri de AKP beyannamesinde yer aldı. Beyannamede, "Gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakmayacağız. Bunun için, 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni hayata geçireceğiz. Bu çerçevede, Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız" ifadelerine yer verildi.

"6284" mesajı

Yeniden Refah Partisi ile AKP arasında yapılan ittifak görüşmelerinde kadına şiddetle mücadelede önemli olan 6284 sayılı kanun tartışmaya açılmıştı. AKP beyannamesinde "yapılan icraatlar" bölümünde kadına şiddetle mücadele 6284 sayılı kanunun çıkartıldığı belirtilerek, "ağır cezalar getirildiği" anlatıldı. Kadına şiddetle mücadeleye yönelik "müsamaha göstermeyeceğiz" mesajı verilirken, KADES (Kadına Destek Uygulaması) projesinin geliştirileceği belirtildi.

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