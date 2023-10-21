AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik İsviçre'deki konserleri iptal edilen piyanist Fazıl Say'a destek verdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Karanlık bir zihniyet, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail'in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef alıyor. Bu çerçevede sanatçımız Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz" dedi.

"Dünyada şimdiye kadar itibarlı bilinen bazı yayın organları, utanç verici hedef göstermelerin ilan tahtası durumuna dönüşmüş durumdadır. Bu şebekeler tarafından hedef alınmak her sanatçı ve aydın için onurdur" diyen Çelik "Sn Fazıl Say'ın masum sivillere sahip çıkan, Netenyahu'nun canice siyasetine karşı olan, herkes kesime dönük hakkaniyetli bir çözüm için gayret gösteren Sn Cumhurbaşkanımızın barıştan yana olan yaklaşımını desteklemesi takdir edilmesi gereken bir tavırdır" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 20 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada Birmingham Orkestrası ile birlikte sahne alacağı 23 Ekim Zürih, 24 Ekim Bern, 25 Ekim Cenevre ve 26 Ekim Luzern konserlerin iptal olduğunu duyurmuştu.

Fazıl Say Fotoğraf: Getty Images/AFP/Y. Akgul

Say konuyla ilgili açıklamasında "İsviçre'de, MIGROS firmasının konser organizasyonu biriminin yapacağı, planlanmış 4 konserimizde ben programdan çıkarıldım. Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler" demişti.

Ortadoğu kriziyle ilgili olarak üç tweet ve bir de konuşma yaptığı video yayınladığını belirten Say "Ben barıştan yanayım. Tüm açıklamalarım da barış içindi. Ve her zaman iyiden, uzlaşıdan, güzel bir geleceğin beraber yaratılmasından yana oldum" ifadelerini kullanmıştı.

Say, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun "hiçbir geleceği olmayan savaş siyasetini çok yanlış ve canice" bulduğunu ifade etmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya yaklaşımını da her iki tarafa karşı da "sağduyulu ve barışçıl" olarak gördüğünü belirtmişti.

DW / EC, CÖ

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