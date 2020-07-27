AKP Sözcüsü Çelik'ten "propaganda" vurgusu

Piyasaları tedirgin eden dolar ve euronun yükselişiyle ilgili olarak hükümet cephesinden ilk açıklamayı AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptı. Ekonomide, dış politikada, terörle mücadelede, iç politikada ve sosyal politikalarda hedeflere yürümeye devam edeceklerini söyleyen Çelik, kurlarla ilgili propaganda yapıldığını savundu. Çelik, "Millet siyasetimize, 'lejyoner siyaseti' ile karşı çıkanların propagandalarının amacını görüyoruz. Milletimizin talimatları ile konjonktüre dayanmayan, kalıcı ve sürekliliği olan politikalarla ekonomimizin, güvenliğimizin ve demokrasimizin gücünü garanti altına alan adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Hükümetin konjonktürel olmayan, kalıcı yapıları oluşturma hedefinin devam ettiğini savunan Çelik, "Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz" dedi.



"Propaganda yapılıyor"



"Siyasetimizi konjonktürel etkilere teslim etmeye çalışan propagandaları yine boşa çıkaracağız" diye sözlerini sürdüren Çelik, hükümeti ve bakanları hedef alan propagandalar yapıldığını iddia etti. Çelik, "Sürekli kriz senaryolarının emrine girerek, Hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alan propagandaların amacını ve siyasi adresini biliyoruz. Bunları defalarca gördük. Bunların itibarı ve siyasi geleceği yoktur" ifadelerini kullandı.





Açıklamasını "Lejyoner siyaseti ile hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alanların ekonomide, güvenlikte ve dış politikada demokrasimizi bağımlı hale getirmeye çalışan sözde politikaları ve propagandaları ile mücadelemiz sürecektir" şeklinde sürdüren Çelik, Cumhurbaşkanı'nı ve bakanları hedef alan "çirkin propagandaların yok hükmünde" olduğunu kaydetti.

AKP'li vekillerden Albayrak'a destek



Başka AKP'li vekiller de dövizdeki tırmanış nedeniyle sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berak Albayrak'a yönelik tepkilere yanıt verdi. AKP İstanbul Milletvekili Betül Sayan Kaya,"Türkiye'nin ilk çeyrekte büyümesi, Pandemiyi çok iyi yönetmesi, Normalleşme sürecinden sonra enflasyon ve ihracat verilerinin Avrupa & ABD'nin aksine çok iyi gelmesi hem batıyı hem de ülke içindeki batı yanaşmalarını rahatsız etti“ diyerek Albayrak’a destek oldu.





AKP İstanbul Milletvekili Hasan Dalkılıç da "Ekonomik göstergelerde yaşadığımız sıçrama artarak devam edecek inşallah, küresel çetelere karşı elbette BerakAlbayrakınyanındayız" mesajını paylaştı.



DW,HS/ETO



© Deutsche Welle Türkçe