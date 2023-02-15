AKP sözcüsü Çelik'ten Arınç açıklaması

AKP sözcüsü Ömer Çelik, bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada AKP'nin kurucularından Bülent Arınç'ın seçimin ertelenmesi yönündeki çağrısına değindi.

Asıl odaklarının depremle ve afetle mücadele etmek olduğunu belirten Çelik, "Sayın Arınç kendisi kişisel bir açıklama yaparak seçim tarihinin nasıl olması gerektiğine dair bir takım görüşler paylaşmış. Muhalefettekiler bizim adımıza ortamı yoklamakla ilgili bir davranış olduğunu söylüyorlar. Arınç'ın açıklamaları partimizin kurumsal görüşünü bağlamamaktadır. AK Parti ile ilgisi yoktur. AK Parti ile kurumsal olarak ilişkilendirilmesi, AKP'nin görüşü gibi ele alınması yanlıştır" dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç Twitter hesabından yayınladığı açıklamada, depremde yaşanan yıkım nedeniyle seçimlerin ertelenmesinin zaruri olduğunu belirterek "Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Arınç, 22'nci Dönem TBMM Başkanı sıfatıyla kaleme aldığı duyuruda, depremlerde yaşanan büyük can kaybı ve yıkıma işaret ederek "Vatandaşlarımız şu an seçim değil yaşam mücadelesi veriyor" dedi. Bazı siyasetçi ve gazetecilerin seçimlerin ne zaman yapılacağı konusundaki tartışmalarını eleştiren Arınç, "Böyle bir dönemde acılarıyla yüzleşen vatandaşlarımıza karşı seçim propagandası mı yapacaksınız, oy mu isteyeceksiniz? Aday mı olacaksınız, miting mi yapacaksınız? Bunları hangi yüzle yapacaksınız?" sorularını yöneltmişti.

Ancak Arınç'ın seçimlerin ertelenmesi yönündeki çağrılarına muhalefetten tepki gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anayasa çok açık. Ancak savaş hâlinde seçim ertelenebiliyor. Savaş olmadığına göre seçim ertelenemez. Hiç kimse Anayasa'nın, yasaların dışında gerekçeler uydurarak kendisine özgü bir hukuk normu oluşturamaz. Anayasa var. 'Türkiye hukuk devletidir' diyorsak yapılamaz" demişti.

Türkiye'de Haziran ayında yapılması beklenen TBMM ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'a çekileceği açıklanmıştı.

DW/BÖ,BK