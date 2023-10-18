AKP Sözcüsü Çelik: Gazze için 3 günlük ulusal yas

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze'de yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği El Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıya dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 günlük ulusal yas edileceğini söyleyen Çelik, "Bu, büyük milletimizin Filistin'deki mazlum çocuk, kadın, sivil, yaşlı masumlarla dayanışmasının bir ifadesidir. Aynı acıyı paylaşıyoruz. Bu kayıp aynı zamanda bizim kaybımızdır" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de bu açıklama öncesinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük yas ilan edileceğini duyurmuştu.

ABD ve bazı Batılı ülkelerin bölgeye uçak gemileri gönderme kararını eleştiren Çelik, "Bölgeye uçak gemisi göndermek bir barış perspektifi değildir. ABD'nin bu çerçevede olay başladığından beri bir diplomatik perspektif ortaya koyamadığı görülmüştür" ifadesini kullandı.

Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'ne dün düzenlendi Fotoğraf: Dawood Nemer/AFP via Getty Images

Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin İsrail'den yapılan açıklamayı da eleştiren Çelik şöyle konuştu:

"Nitekim dün atılan ve hastaneyi vuran füzenin Hamas tarafından atıldığı söylendi. Halbuki bütün uzmanlar tarafından açıkça ortaya konuyor ki bu füze İsrail tarafından hastane hedef alınarak vurulmuştur. Gazze'de günlerdir küçücük bir bölgede milyonlarca insanın bu bombalamaları tabi tutulmasının karşısında uluslararası kurumlar sadece seyirci pozisyonundadır."

Kara harekatı uyarısı

Çelik İsrail'in Gazze düzenleyeceği olası kara harekatına herkesin karşı çıkması gerektiğini söyleyerek, "Gazzelilerin Mısır'a sürülmesi gibi bir anlayış asla kabul edilemez. Başka vahim sonuçların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. İşgalin sona ermesinden başka bir çare yoktur" diye konuştu.

İsrail ve Hamas hastane saldırısı konusunda karşılıklı suçlamalarda bulundu. İsrail ordusu, Gazze'deki hastane saldırısından Filistinli militanların sorumlu olduğuna dair kanıt olduğunu iddia ederken, Hamas ise saldırıda kullanılan silahların sadece İsrail'de olduğunu savundu. Hamas’ın kontrolündeki Gazze'deki Sağlık Bakanlığı hastane saldırısında 471 kişinin öldürüldüğünü, 314 kişinin de yaralandığını duyurdu.

DHA, DW / HT,TY

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