  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
AKP Sözcüsü Ömer Çelik
AKP Sözcüsü Ömer ÇelikFotoğraf: picture alliance/abaca/D. Aydemir
PolitikaTürkiye

AKP Sözcüsü Çelik: Erken seçim yok

1 saat önce

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partinin genel merkezindeki sürpriz toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Seçim takvimiyle ilgili değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak" dedi.

https://www.dw.com/tr/akp-s%C3%B6zc%C3%BCs%C3%BC-%C3%A7elik-erken-se%C3%A7im-yok/a-62902968

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, iktidarın erken seçim hazırlığı olarak yorumlanan sürpriz toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, "Seçim takvimiyle ilgili değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak. Erken seçim ve benzeri spekülasyonların hiçbirinin ne bir temeli ne bir manası var" dedi.

"Herhangi bir şekilde erken seçim olması söz konusu değil" diyen Çelik, zamanında yapılacak seçimlere yönelik takvim kapsamındaki çalışmaların şimdiden başlamış olmasının da "son derece normal" olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve partinin genel başkan yardımcıları dâhil bazı AKP'li yetkilileri Genel Merkez'de toplamıştı. Seçim hazırlıklarının görüşülmesibeklenen toplantı, Erdoğan'ın açıklanan resmi programında yer almıyordu.

"Karşı propagandaların bertaraf edilmesi"

Çelik, bu toplantıda "vatandaşa daha çok ulaşma noktasında" ortaya koyulacak stratejileri ve "birtakım karşı propaganların nasıl bertaraf edileceğine dair" çeşitli çalışmaları kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

"Çeşitli alanlarda yapılacak çalışmalar, düzenlemeler ve reformlar" konusunda istişarede bulunduklarını söyleyen Çelik, gelecek yıl yapılacak seçimlere yönelik olarak Cumhur İttifakı'nın seçim beyannamesine AKP'nin yapacağı katkıya yönelik çalışmaların da değerlendirildiğini ifade etti.

Çelik, "Yaz döneminin bitmesiyle birlikte, Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ilk toplantımızı bu çerçevede gerçekleştirmiş oluyoruz. Bundan sonrasında seçime kadar düzenli olarak bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz" dedi.

DW/CÖ,TY

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 24 Haziran 2018'te yapılan seçim sonrası seçmenlerini selamlıyor

AKP'nin seçim stratejisi: Önce 20 yıl, sonra vaatler

AKP'nin seçim stratejisi: Önce 20 yıl, sonra vaatler

Seçim hazırlıklarına başlayan AKP'nin 20 yılda yapılanların anlatıldığı ve "geçmişin üzerine geleceği kurma" anlayışının temel alındığı bir strateji yürütmesi bekleniyor.
Politika
11 Ağustos 2022
CHP'nin 21 Mayıs 2022'de gerçekleştirdiği İstanbul mitingi

Muhalefet yazı seçim havasında geçirecek

Muhalefet yazı seçim havasında geçirecek

Muhalefet partileri, siyasete verilen bayram arasının ardından mitingler, açık hava toplantıları ve halkla buluşmaları da kapsayan yoğun bir saha programına hazırlanıyor.
Politika
15 Temmuz 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Filistin lideri Mahmud Abbas ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan'dan Abbas'a "İsrail" güvencesi

Politika
26 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Rus düşünür Alexander Dugin

Aleksander Dugin Putin'in akıl hocası mı?

Aleksander Dugin Putin'in akıl hocası mı?

Politika
4 saat önce

AB ile ticarete "Parite" darbesi

AB ile ticarete "Parite" darbesi

Ekonomi
24 saat önce
Irak'ta Şii lider Mukteda el Sadr

Irak'ta siyasi kriz derinleşiyor

Irak'ta siyasi kriz derinleşiyor

Politika
22 Ağustos 2022
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, DP lider Gültekin Uysal, İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu

Altılı masanın önceliği "geçiş süreci"

Altılı masanın önceliği "geçiş süreci"

Politika
22 Ağustos 2022
Koltukta uzanmış halde akıllı telefonuna bakan bir kadın

Sosyal medya yorgunluğu

Sosyal medya yorgunluğu

Toplum
21 Ağustos 2022
Afgan kadınlarının eylemine Taliban güçleri müdahale etti

Afgan kadınlarının hayal kırıklığı

Afgan kadınlarının hayal kırıklığı

İnsan Hakları
21 Ağustos 2022
Ana sayfaya dön