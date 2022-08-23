AKP Sözcüsü Çelik: Erken seçim yok

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partinin genel merkezindeki sürpriz toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Seçim takvimiyle ilgili değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, iktidarın erken seçim hazırlığı olarak yorumlanan sürpriz toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, "Seçim takvimiyle ilgili değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak. Erken seçim ve benzeri spekülasyonların hiçbirinin ne bir temeli ne bir manası var" dedi.

"Herhangi bir şekilde erken seçim olması söz konusu değil" diyen Çelik, zamanında yapılacak seçimlere yönelik takvim kapsamındaki çalışmaların şimdiden başlamış olmasının da "son derece normal" olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve partinin genel başkan yardımcıları dâhil bazı AKP'li yetkilileri Genel Merkez'de toplamıştı. Seçim hazırlıklarının görüşülmesibeklenen toplantı, Erdoğan'ın açıklanan resmi programında yer almıyordu.

"Karşı propagandaların bertaraf edilmesi"

Çelik, bu toplantıda "vatandaşa daha çok ulaşma noktasında" ortaya koyulacak stratejileri ve "birtakım karşı propaganların nasıl bertaraf edileceğine dair" çeşitli çalışmaları kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

"Çeşitli alanlarda yapılacak çalışmalar, düzenlemeler ve reformlar" konusunda istişarede bulunduklarını söyleyen Çelik, gelecek yıl yapılacak seçimlere yönelik olarak Cumhur İttifakı'nın seçim beyannamesine AKP'nin yapacağı katkıya yönelik çalışmaların da değerlendirildiğini ifade etti.

Çelik, "Yaz döneminin bitmesiyle birlikte, Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ilk toplantımızı bu çerçevede gerçekleştirmiş oluyoruz. Bundan sonrasında seçime kadar düzenli olarak bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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