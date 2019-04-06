AKP: Olağanüstü itirazda hazırlıklar büyük oranda tamam

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesine yönelik olağanüstü itiraz konusundaki hazırlıklarını büyük oranda tamamladıklarını açıkladı.

Twitter üzerinden paylaştığı mesajında Yavuz, "Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ya teslim edeceğiz" dedi.

İstanbul'da seçimi resmi olmayan verilere göre CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu kazandı.

Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak yanlış

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da partisinin düzenlediği kampta gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile Başakşehir'in Cumartesi günkü maçında Ekrem İmamoğlu'na destek vermek amacıyla atılan "mazbatayı ver" tezahüratını eleştirdi. MHP lideri, "Mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Çok yanlıştır. Bundan belediye başkanı olmaz" dedi.

DW/ÖA,HT

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