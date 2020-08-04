AKP içinde Dilipak’a tepki büyüyor

İstanbul Sözleşmesi’ni savunan AKP’li kadınları yazısında sert şekilde eleştiren Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’a AKP içinden tepkiler büyüyor. AKP'li kadınlar Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Anadolu Ajansı’na konuşan AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, başta genel merkez olmak üzere 81 il kadın kolu başkanının suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek Dilipak’a "Bu saldırganlığınız, ahlaksız sözleriniz ve iftiraya varan yakıştırmalarınızla kendinizi küçültmeyin. Edebe mugayir yazarak kaybettiğiniz itibarı, yazdığınız bu üsluptaki yazılarınızla kamuoyunun dikkatini çekseniz bile geri kazanamazsınız" şeklinde seslendi.

Dilipak ne yazmıştı?

Dilipak, 27 Temmuz’da Yeni Akit’te yayımlanan "AKP’nin papatyaları" başlıklı yazısında, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye tepki gösteren AKP'li kadınları, eski Kadın ve Aile Bakanı Fatma Şahin’i ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın da yönetiminde olduğu KADEM’i hedef almıştı. Dilipak’ın yazıda AKP’lilere seslendiği "Bu fahişelere karşı seslerini yükseltebilecekler mi?" sözleri tepki çekmişti.

Dilipak’a bir tepki de AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin'den geldi. Şahin, "Partimizin kurumsal itibarını zedelemeye, toplumsal barışımızı tahrip etmeye, halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak aşağılamaya yönelik ayrımcı ve bayağı söylemler yaptırımsız kalmamalıdır. AK Partili kadınlara dönük asla kabul etmeyeceğimiz açıklama ve nitelemelerle de mücadelemiz sürecektir" dedi.

AKP'nin İstanbul Sözleşmesi kararı bekleniyor

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme konusunun ele alınacağı AKP MYK toplantısı 13 Ağustos’ta yapılacak.

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Kadın örgütleri ve muhalefet sözleşmenin kadın ve çocuk haklarının korunmasının teminatı olduğunu, çekilmek bir yana sözleşmenin daha etkili bir şekilde uygulanması gerektiğini savunuyor. AKP içinde de İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlar ve karşı çıkanlar arasında derin görüş ayrılıkları yaşanıyor.

DW / DBN

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