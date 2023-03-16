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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: Burhan Ozbilici/AP Photo/picture alliance
PolitikaTürkiye

AKP Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan

52 dakika önce

AKP TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi TBMM Grubu, 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı. Toplantı basına kapalı olarak yapıldı.

AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Anayasa'nın 101'inci maddesine göre, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 7'nci ve 8'inci maddesine göre, Siyasi Partiler Kanunu'nun 27'nci maddesine göre ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Ak Parti Grup İç Yönetmeliği'ne göre Cumhurbaşkanımız, Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bugün Ak Parti Grubu tarafından Cumhurbaşkanı adayımız olarak bildirilmesine grup toplantısına katılan bütün milletvekillerinin oy birliğiyle karar verilmiştir" dedi. Yılmaz, "Yüksek Seçim Kurulu'na ne zaman götürmeyi planlıyorsunuz?" sorusuna "Önümüzdeki hafta inşallah" yanıtını verdi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı seçim takvimine göre siyasi partilerce YSK'ya yapılacak adaylık başvuruları 19 Mart Pazar günü başlayacak. Başvurular, 23 Mart Perşembe günü saat 17.00'de sona erecek.

Cumhurbaşkanı aday listesi, 31 Mart Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşecek. Aynı gün cumhurbaşkanı seçimi için propaganda dönemi de başlamış olacak. 13 Mayıs Cuma günü seçim propagandası sona erecek.

DW / EC, JD

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