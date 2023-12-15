AKP adaylarını ay sonuna doğru açıklamaya başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bu hafta içinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de milletvekilleri, teşkilatlar ve belediye başkanları ile toplantılar yaparak, "onların kanaatlerini, temayüllerini" aldıklarını söyledi. Pazar günü de İstanbul'daki üç bölgeye ilişkin kanaatleri ve temayülleri alacaklarını belirten Erdoğan, "Bu kanaatler, bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah Aralık ayının sonuna doğru da biz birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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"Biden olumlu bir bakış olduğunu söylüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile dün yaptığı telefon görüşmesine ve ABD'den F-16 savaş uçakları alınması konusuna ilişkin bir soruyu da yanıtladı. Biden ile görüşmenin ana başlıklarından birinin F-16 ile ilgili gelişmeler olduğuna işaret eden Erdoğan, "F-16 ile ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu ve bununla ilgili olarak da kongreye her türlü bu noktada teklifini yapmaya hazır olduğunu söylüyor" dedi. İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanmasına atıfla sözlerini "Tek şeyleri özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız ve İsveç'le ilgili olarak da bizim parlamentomuzun vereceği kararı çok çok önemsediklerini söylediler" şeklinde sürdüren Erdoğan, İsveç konusunda TBMM'nin "dürüst yaklaşım içinde" olduğunu belirtti ve "Yeter ki terörle ilgili yaklaşımlarını İsveç kontrol altına alsın" dedi.

Erdoğan, İsrail ile Hamas arasındaki savaşı ve Gazze konusunu ele aldıklarını belirterek, Gazze'de 18 binden fazla kişinin öldürüldüğü hatırlattı. Erdoğan, "Bu noktada özellikle Amerika'nın başta siz olmak üzere, dedik; buraya müdahil olmanız gerekir, dedik. Buna sizin müdahil olmamanız halinde bir insanlık suçu var, vicdani suç var. Bizim de burada elimiz kolumuz bağlı duramayız. Bizler de elimizden geleni yapmaya yine aynı şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz dedik. Bunları da kendileriyle değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Eurofighter görüşmeleri devam ediyor

"Eurofighterla ilgili yeni bir gelişme yaşandı mı" sorusuna da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eurofighterlarla ilgili Savunma Bakanlığımız muhataplarıyla görüşmelerini yapıyor. Bu görüşmeler devam ediyor. Temenni ederiz ki inşallah bu görüşmeler olumlu istikamette seyreder" diye konuştu.

Türkiye'nin Eurofighter satın alma niyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Kasım'daki Berlin ziyaretinden hemen önce, Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından gündeme getirilmişti. Güler, Eurofighter satın almak istediklerini, İngiltere ve İspanya'nın bu talebe olumlu baktıklarını ancak Almanya'nın ikna edilmesi gerekeceğini söylemişti.

DHA, DW/JD, EC

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