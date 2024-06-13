AKP: 9. Yargı Paketi'nde "etki ajanlığı" düzenlemesi yok

AKP'li Akbaşoğlu, 9. Yargı Paketi'nde "etki ajanlığına" ilişkin en başından beri bir düzenleme bulunmadığını savundu. Daha önce ise CHP'li Emir AKP'nin bu düzenlemeyi yargı paketinden çıkaracağını açıkladı.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda "etki ajanlığı" düzenlemesinin en başından beri bulunmadığını savundu. Akbaşoğlu, "6284 sayılı kanunla ilgili de herhangi bir düzenleme bu çalışmada söz konusu değildir" dedi.

AKP Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 9. Yargı Paketi ilişkin çalışmalara Kurban Bayramı sonrasında devam edeceklerini belirten Akbaşoğlu, ilgili teklifin de bayramdan sonraki süreçte Meclis Başkanlığına sunulacağını ifade etti.

"9. Yargı Paketinde ağırlıklı olarak özellikle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kanunlara ilişkin düzenlemeleri göreceğiz" diyen Akbaşoğlu "Şunu çok açık bir şekilde ifade etmek isterim ki 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarımızda 'etki ajanlığına' ilişkin herhangi bir düzenleme çalışmanın başından itibaren bulunmamaktadır, çalışma taslağında" şeklinde konuştu.

Kadına karşı şiddetin önlenmesini amaçlayan "6284 sayılı kanun ile ilgili de herhangi bir düzenleme bu çalışma da söz konusu değildir" diyen Akbaşoğlu, "Sanki böyle bir çalışma varmış da bu taslaktan çıkarılmış gibi bir yaklaşımın ortaya konulması ve basında buna dair haberlerin yer alması gerçeği yansıtmamaktadır. Bu durum hakikaten üzüntü verici bir durumdur" ifadelerini kullandı.

9. Yargı Paketi konusunda çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Akbaşoğlu, "Ortada bir teklif henüz söz konusu değil... Bu konuda net bir şekilde 6284 sayılı kanuna dair ve etki ajanlığına dair herhangi bir hususun bu çalışmada yer almadığını ifade etmek diyorum" şeklinde konuştu.

CHP: Etki ajanlığı düzenlemesi yer almayacak

AKP'li Akbaşoğlu'nun açıklaması öncesinde ise CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, etki ajanlığı düzenlemesinin 9. Yargı Paketi'nde yer almayacağını bildirdi.

Emir, AKP grubu ile yapılan görüşmelerde bu konuda kendilerine söz verildiğini söyledi. Emir'e göre kadına yönelik şiddet suçlarında, tedbir kararlarının ihlal edilmesi halinde verilen zorlama hapsi uygulamasının iptalinden de vazgeçildi.

Mecliste gazetecilere açıklama yapan Emir, etki ajanlığı düzenlemesindeki muğlaklığa dikkat çekerek, "Bunun savcılara bir maymuncuk olarak verildiği ve savcıların istedikleri kapıyı onunla açabilecekleri, istediklerini yargılayabilecekleri, istediklerini tutuklayabilecekleri ve 'sen devletin aleyhine çalışıyorsun' diyebilecekleri bir alan yaratıyordu" dedi.

Ceza maddelerinin "kesin, açık ve öngörülebilir" olması gerektiğini vurgulayan Emir, "Mutlulukla geldiğimiz noktada 9. Yargı Paketinde bunun yer almayacağı sözü bize verildi" diye konuştu.

Kamuoyunda tartışmalara neden olan etki ajanlığı düzenlemesi, casusluk suçunun kapsamı ve tanımını muğlak ifadelerle genişletiyordu. Gürcistan'da benzer uygulama yakın zamanda yasalaşırken, siyasi analistler aynı düzenlemenin Rusya'da yıllardır STK'lar ve medyayı baskı altına almak için kullanıldığına dikkati çekiyor.

CHP Grup Başkanvekili Emir, AKP ile görüşmelerinde ayrıca 6284 sayılı kanunla ilgili de uzlaşıya vardıklarını söyledi.

Emir, "İstanbul sözleşmesinden çıkıldıktan sonra 6284 bize yeter denmişti, şimdi 6284'ün en önemli konularından olan zorlama hapsinin kaldırılacağı, dolayısıyla kadın haklarında bir geriye gidiş olacağı kaygısı oluşmuştu. O konunun da yer almayacağı sözü verildi" diye konuştu.

DW,ANKA,DHA/MUK,HT,JD,EC

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