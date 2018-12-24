 Akpınar ve Gezen′e yurtdışına çıkış yasağı | TÜRKİYE | DW | 24.12.2018

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TÜRKİYE

Akpınar ve Gezen'e yurtdışına çıkış yasağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma açılan Akpınar ve Gezen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurtdışına çıkış yasağı getirilen sanatçılar haftada bir karakolda imza verecek.

Metin Akpinar (A.A. )

Katıldıkları bir televizyon programında yaptıkları konuşma nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurtdışına çıkış yasağı getirilen Gezen ve Akpınar, haftada bir karakola gidip imza verecek. 

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Erdoğan'la ilgili yaptıkları açıklamalar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılardan Müjdat Gezen, eleştiri hakkını kullandığını söyledi. Metin Akpınar ise sözlerinin yanlış aksettirildiğini belirtti. (24.12.2018)

Savcılık, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle eleştirilen Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler" dedi. (23.12.2018)

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Gezen ve Akpınar hakkındaki soruşturmayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Müjdat Gezen'in "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlamasıyla, Metin Akpınar ise "Halkı T.C. Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlanması ile mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeye yer verildi:

"24 Aralık 2018 günü saat 11.00 civarında adliyemizde hazır olup ifadeleri alınan şüphelilerden Müjdat Gezen, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan, Metin Akpınar ise 'Halkı T.C. Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik ve Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlarından adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, her iki şüpheli hakkında 'yurt dışına çıkışı yasaklanmak' ve 'Haftada bir gün karakola imza vermek' suretiyle adli kontrol kararı verilmiştir"

Sanatçı Müjdat Gezen

Sanatçı Müjdat Gezen

Ne demişlerdi?

Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası programının geçen Cuma günkü bölümüne konuk olan Akpınar, "Polarizasyondan ve kargaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek kavga dövüş olmaz, bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak, her faşizmin karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilir" demişti.

Programın bir diğer konuğu olan Gezen ise "Herkesi azarlıyor. Herkese parmak sallıyor. Herkese haddini bil diyor. Bak kardeşim, bak Recep Tayyip Erdoğan sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın haddini bil" ifadesini kullanmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçıların "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine" soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Gezen ve Akpınar'ı isim vermeden eleştirmişti. Erdoğan, "Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler" demişti.

DW/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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