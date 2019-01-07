Akpınar ve Gezen'e Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava

Tiyatro oyuncuları Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında bir televizyon kanalında yaptıkları konuşmada, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in 21 Aralık 2018 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı konuşmaların medyada yer aldığı yönünde ihbarda bulunulması üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, Gezen ve Akpınar'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasından 1 yıl 2'şer aydan, 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İki oyuncunun yakında hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ne demişti?

Gazeteci Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası programına konuk olan Metin Akpınar programda, "Polarizasyondan ve kargaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek kavga dövüş olmaz, bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak, her faşizmin karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilir" demişti.

Programın diğer konuğu Müjdat Gezen ise "Herkesi azarlıyor. Herkese parmak sallıyor. Herkese haddini bil diyor. Bak kardeşim, bak Recep Tayyip Erdoğan sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın haddini bil" ifadesini kullanmıştı.

Akpınar ve Gezen hakkında sarf ettikleri bu sözler nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine" soruşturma başlatılmıştı. Aralık ayında mahkemeye sevk edilen iki sanatçı hakkında konulan adli kontrol şartı daha sonra kaldırılmıştı.

DHA,DW/HS,EC

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