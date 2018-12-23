 Akpınar ve Gezen hakkında soruşturma başlatıldı | TÜRKİYE | DW | 23.12.2018

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TÜRKİYE

Akpınar ve Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Savcılık, bir tv programındaki sözleri nedeniyle eleştirilen Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler" demişti.

Metin Akpinar (A.A. )

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Akpınar ve Gezen'in katıldığı bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle açıldığı aktarıldı. Savcılığın sanatçıların ifadelerinde, "Cumhurbaşkanını hedef alan hakaret, darbe ve ölüm tehditleri" olduğunu içeren haberler tespit edilmesi gerekçesiyle soruşturma başlattığı bildirildi

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre, savcılık soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı basın organları ve sosyal medyada hesaplarında Halk Arenası adlı programa katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'un 160. Maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiş olup, keyfiyet tüm basın/yayın organlarına saygı ile duyurulur" ifadeleri yer aldı. 

Savcılık kararından saatler önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halk Arenası adlı televizyon programında konuşan Metin Akpınar'ı isim vermeden sert dille eleştirmişti. Erdoğan, "Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler" demişti. 

Daha fazlasını okumak için: Erdoğan'dan "Bunlar sanatçı müsveddesi" çıkışı

Müjdat Gezen

Müjdat Gezen

Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası programına konuk olan Akpınar, "Polarizasyondan ve kargaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek kavga dövüş olmaz, bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak, her faşizmin karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilir" demişti.  

Programın bir diğer konuğu olan Müjdat Gezen ise "Herkesi azarlıyor. Herkese parmak sallıyor. Herkese haddini bil diyor. Bak kardeşim, bak Recep Tayyip Erdoğan sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın haddini bil" demişti.  

DW/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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