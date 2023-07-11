Akdeniz'deki sığınmacı facialarında artış

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından, Akdeniz'de yaşanan ölümcül sığınmacı botu facialarında, "endişe verici" oranda artış yaşandığı dile getirildi. IOM Sözcüsü Safa Msehli, Protestan haber ajansı epd'ye yaptığı açıklamada, 2023'ün ilk yarısında, Akdeniz'deki ana göç güzergahı üzerinde hayatını kaybeden sığınmacı sayısının, 2018-2022 arasında, her bir yılın tamamında kaydedilenden daha fazla olduğunu bildirdi.

Ocak ayından bu yana, söz konusu güzergahta, çoğu boğularak bin 700'den fazla insanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Msehli, bu rakamın 2018'in tamamında bin 314, 2020'de ise bin olduğunu aktardı. Göç uzmanı Msehli, yaşanan bu ölümcül trajedilerin toplumsal algıda "normalleşmemesi" gerektiği uyarısında da bulunarak, yaşanan bu olaylara kamuoyunun alışması gibi bir tehlike ile karşı karşıya olunduğunu belirtti. Safa Msehli, "algılardaki bu normalleşmeden, koruma arayan insanları şeytanlaştıran popülist siyasetçilerin sorumlu olduğunu" da dile getirdi.

Tehlikeli yolculuğu göze almanın sebepleri

Geçerli uluslararası hukuka göre devletlerin, açık denizde mahsur kalan insanları kurtarmak zorunda olduğunu vurgulayan IOM Sözcüsü, bu kurtarma çalışmalarının sürüncemede bırakılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu bildirdi. Tehlikeli Akdeniz rotası üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan insanların çoğunun, savaş, şiddet, baskı ve ağır yoksullukla yüzleşmiş insanlar olduklarını ifade eden Safa Msehli, iklim değişikliği ve onun yarattığı ağır sonuçların da, giderek artan sayıda insanı, yaşadığı toprakları terk etmeye zorladığını aktardı.

Libya ve Tunus'tan denize açılarak, genelde İtalya ve kısmen de Malta'ya doğru olan güzergah, Akdeniz üzerindeki merkezi rota olarak adlandırılıyor. Genelde açık deniz için uygun olmayan botlarla yapılan ve çoğunlukla insan kaçakçıları tarafından organize edilen bu geçişler, söz konusu insan tacirlerine büyük paralar kazandırıyor. Açık denizde mahsur kalan sığınmacı ve göçmenleri kurtarmaya yönelik halihazırda kamusal bir görev misyonu bulunmuyor.

epd / ET,HT

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