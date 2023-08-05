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Akdeniz'de turizm sektörü tehdit altında

29 dakika önce

Yunanistan ve İtalya gibi Akdeniz ülkelerinde çıkan orman yangınlarından sonra turizm sektörü tehlike altında. Sektör temsilcileri endişeli. Bazı sigorta şirketleri yeni "tatil sigortaları" geliştiriyor.

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Rodos'ta orman yangınlarıFotoğraf: privat

Parlak plajları ve tarihi yapıları ile ünlü Yunan adası Rodos, Temmuz ayında 11 gün süren yıkıcı yangınlar sonrasında yaralarını sarmaya çalışıyor. Rodos’ta çıkan yangınlar sonrasında adadan binlerce kişi tahliye edilmişti. Turizm sezonunun tam ortasına denk gelen yangınların Rodos’un ekonomisinin büyük bir bölümünün, Yunanistan ekonomisinin yaklaşık yüzde 20'sinin dayandığı turizm sektörüne olumsuz etkisi olduğu belirtiliyor.

Uluslararası Araştırma Şirketi Forward Keys’in verilerine göre, Temmuz ayının son haftasında Rodos’a yapılan uçuş iptallerinin sayısı, 2019 yılında aynı dönemde Adaya yapılan rezervasyonların tamamını geçti.

Almanya merkezli turizm şirketi TUI, geçtiğimiz ay rezervasyon iptalleri yaşanmasının ardından müşterilerine artık yeniden Rodos tatili teklif etmeye başladığını belirtti. TUI’nin CEO’su Sebastian Ebel, konuya ilişkin, "Orman yangınlarından sonra Rodos’a hiç turist gitmezse, Rodos halkına daha fazla zarar vermiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da aşırı sıcaklar devam edecek

Orman yangınlarının ve sıcak hava dalgalarının etkili olduğu İtalya ve İspanya gibi diğer Akdeniz ülkelerinde de durum aynı. Avrupa Birliği (AB) tahminlerine göre, Temmuz ayının sonlarında Yunanistan, İtalya, Cezayir ve Tunus’ta etkili olan, 120 bin kişiyi etkileyen yangınlarda toplamda bin 350 kilometrekare alan yok oldu. Önümüzdeki günlerde Yunanistan'da aşırı sıcakların etkili olması bekleniyor.

Uzun zamandır İngiliz ve İskandinav turistlerin favorisi olan İspanya'nın güneydoğusundaki sahil tatil şehri Benidorm'daki otelciler de endişeli. Valencia bölgesinin Otel ve Turizm Birliği Başkanı Antonio Mayor, "Bu durum her yaz tekrarlanacak olursa, ekonomimize önemli bir etkisi olur. Faaliyetlerimiz üç yaz ayına odaklı" şeklinde konuştu.

"Kuzey Avrupa tatilleri artabilir"

Seyahat platformu HotelPlanner'ın CEO'su Tim Hentschel, "Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi Avrupa ülkelerindeki rekor sıcakların Ağustos ayına girerken hafiflemesi beklenmiyor, bu yüzden kuzey Avrupa'da bir konaklama seçeneği daha güvenli bir seçenek olarak düşünülebilir" ifadelerini kullandı.

Dünya Meteoroloji Örgütü ve AB'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Temmuz ayının tarihin en sıcak ayıolduğunu kaydetti. Bilim insanları, gezegen ısındıkça önümüzdeki dönemde sel baskınları, uzun süren orman yangınları ve insan hayatını tehlikeye atan aşırı hava olayları gibi değişikliklerin daha çok beklendiğini belirtiyor.

Yeni tatil sigortaları geliştirildi

Sıcak hava dalgaları etkisini artırırken, ABD merkezli iklim teknolojisi start-up şirketi Sensible Weather, aşırı sıcaklık nedeniyle tatilleri zarar gören insanların haklarını tazmin edecek sigortalar geliştirdi. Şirket, uzun süren yağmurun görüldüğü plaj tatillerini veya kayak tatilinde kar olmamasını sigorta kapsamına aldı.

Sensible Weather kurucusu Nick Cavanaugh, gelecek yaz için "sıcaklık koruması" seçeneğini eklemeyi planladığını belirtti ve "İnsanlar bu konuları artık daha fazla düşündüğü için bana daha fazla soru soruyorlar" dedi. Cavanaugh, "Basit anlamda, öğlen saatlerinde 42 derece sıcaklıkta üç saat boyunca dışarı çıkamazsanız, bir miktar para geri ödeyebiliriz" ifadelerini kullandı.

AP / AI,HT

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