Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan bot battı: 34 kişi hayatını kaybetti

Afrikalı sığınmacıları taşıyan bir bot Tunus açıklarında battı. Meydana gelen kazada 22‘si kadın ve 3'ü çocuk olmak üzere 34 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan medyasının Çarşamba günü bildirdiği habere göre boğulan sığınmacıların bedenleri Tunuslu kurtarma ekipleri tarafından liman şehri Safakes kıyısında bulundu. Ekipler botta 7'si Tunuslu tahminen 52 kişi olduğunu açıkladı. Sığınmacıların Fildişi Sahili ve Sahra Altı Afrika bölgesindeki ülkelerden geldiği belirtildi. Botun Salı gecesi Safakes şehrinden denize açıldığı bildirildi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre hayatını kaybeden kadınlardan biri hamileydi. 20 kişilik kapasitesinin üstünde doldurulmuş botun Tunuslu kaptanı da kazada hayatını kaybedenler arasında yer alıyor.

Uluslararası Göç Örgütü'nden AB'ye çağrı

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Tunus açıklarında yaşanan kaza sonrası açıklama yaptı. Avrupa Birliği'ne seslenen örgüt Akdeniz'de kurtarma çalışmalarına derhal başlama çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), geçtiğimiz yıl Mart ayında insan kaçakçıları ile mücadele için Akdeniz'de yürüttüğü Sophia misyonunu durdurduğunu açıklamıştı. İtalya ve Malta ise geçen yıldan bu yana özel kurtarma gemilerinin limanlarına yanaşmasına izin vermiyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle de Akdeniz'e kıyısı olan pek çok ülke limanlarını tamamen kapatmış durumda.

"Hiçbir şekilde haberimizin olmadığı bot kazaları olduğunu tahmin ediyoruz ve en kötüsünden korkuyoruz" diyen Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Safa Msehli, Libya'dan Tunus'a geçmeye çalışırken boğulan sığınmacı ve göçmenlerin hareketlerine ilişkin ellerinde çok az bilgi olduğunu ifade etti. Örgüt yıl başından bu yana Libya ve Tunus üzerinden İtalya ve Malta'ya geçen 6 bin 600 sığınmacı ve mülteci olduğunu tahmin ediyor.

Sözcü, Akdeniz'e sınırı olan devletlerin de AB gibi kurtarma çalışmalarını durdurduğunu hatırlatarak, hükümetlerin sivil toplum kuruluşlarınca yapılan kurtarma faaliyetlerini engellediğine dikkat çekti. Msehli, sığınmacıların bu sebeplerden dolayı kaderlerine terk edildiğini kaydetti.

İtalyan gazetesi Repubblica'nın haberine göre Libya ve Tunus'ta faaliyet gösteren insan tacirleri Libya'daki göçmenleri Tunus üzerinden İtalya'ya gönderiyor. Libya'dan Tunus'a geçişlerin sebebi olarak ise Tunus açıklarındaki deniz kontrollerinin daha az olması gösteriliyor.

2020 yılı başından bu yana, resmi rakamlara göre Akdeniz'de 157 kişi hayatını kaybetti. Ancak yetkililer kayıtlara geçmeyenlerin sayısının çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor.

"Libya güvenli ülke değil"

Örgüt sözcüsü ayrıca sığınmacı ve göçmenlerin Libya'ya sınır dışı edilmesi uygulamasına da son verilmesini talep etti. Libya'nın güvenli bir ülke olmadığını vurgulayan Msehli, Libya sahil güvenliği tarafından yakalanların kötü durumdaki sığınma kapmlarına getirildiğini ve bu kişilerin sonradan insan tacirlerinin eline geçtiğini sözlerine ekledi. İnsani yardım ekiplerinin bu kamplara erişiminin olmadığını hatırlatan Msehli, insanların şiddet, açlık ve hastalıklarla başbaşa bırakıldığını ifade etti.

epd / MY,ET

©Deutsche Welle Türkçe