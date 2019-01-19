 Akdeniz’de en az 56 sığınmacı hayatını kaybetti | DÜNYA | DW | 20.01.2019

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DÜNYA

Akdeniz’de en az 56 sığınmacı hayatını kaybetti

Akdeniz’de son günlerde yaşanan sığınmacı facialarında teknelerinin batması sonucu en az 56 kişinin hayatını kaybettiği, 117 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Şişme bir bot ile Libya açıklarında yardım örgütleri tarafından kurtarılan bir grup sığınmacı (Arşiv görüntü)

Şişme bir bot ile Libya açıklarında yardım örgütleri tarafından kurtarılan bir grup sığınmacı (Arşiv görüntü)

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Cumartesi günü yaptığı açıklamada 53 kişinin tekneyle Fas’tan İspanya’ya geçmeye çalışırken hayatını kaybettiğini belirtti. UNHCR, bu bilgilerin teknenin batmasından 24 saat sonra balıkçılar tarafından denizde fark edilerek kurtarılan ve Fas’a götürülen sığınmacı tarafından aktarıldığını açıkladı. Açıklamada, "Fas ile İspanyol arama kurtarma gemileri günlerdir tekneyi ve hayatta kalanları arıyor, ancak henüz bir sonuç alınamadı” denildi.

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Akdeniz’de İtalya’ya bağlı Lampedusa adası açıklarında batan teknedeki 120 kişiden 117’sinin kayıp olduğu bildirilirken, sığınmacıların ölmüş olabileceğinden endişe ediliyor. (19.01.2019)

Birleşmiş Milletler 2018'de Avrupa'ya ulaşmak için yola çıkan 2 bin 262 kişinin öldüğünü ya da kaybolduğunu duyurdu. Akdeniz'de kaydedilen kayıpların ve Avrupa'ya ulaşanların sayısında düşüş yaşandığı bildirildi. (03.01.2019)

Federal Meclis, Cezayir, Fas, Tunus ve Gürcistan'ı güvenli ülke olarak kabul eden yasa tasarısını onayladı. Tasarı yasalaşırsa, Almanya bu ülke vatandaşlarının sığınma başvurularını daha kolay reddedebilecek. (18.01.2019)

UNHCR'ın bu açıklaması, Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan ve Libya’dan İtalya’nın Akdeniz'deki Lampedusa adasına geçmeye çalışırken batan teknedeki en az 117 kişinin kayıp olduğunu belirtmesinden saatler sonra geldi.

IOM sözcüsü Flavio Di Giacomo, Lampedusa adası açıklarında denizden üç sığınmacının kurtarıldığını açıklamıştı. Sözcü, kurtarılan sığınmacıların anlattıklarına dayanarak Libya’nın başkenti Trablus'un doğusunda yer alan Garabulli kentinden lastik botla yola çıkan ve 11 saatlik yolculuktan sonra botları batan 120 kişilik gruptan sadece üç kişinin kurtarıldığını, teknedeki 117 sığınmacının kayıp olduğunu ve ölmüş olabileceklerinden endişe duyduklarını belirtmişti.

Teknedeki sığınmacıların çoğunlukla Batı Afrika ülkelerinden geldiğini ifade eden Di Giacomo, teknede aralarında hamile bir genç kızın da olduğu 10 kadın ile biri iki aylık bebek olan iki çocuğun bulunduğunu da söylemişti.

İtalya: 3 kişi kurtarıldı, 3 ölü tespit edildi

İtalyan donanmasından bir komutanın yaptığı açıklamaya göre ise İtalyan ordusuna ait bir helikopter içinde 20 kişinin olduğu bir şişme bot tespit etti, ancak bot Libya açıklarında battı. Helikopterin denizden üç kişiyi kurtardığını ve üç cesedi de çıkarttığını kaydeden komutan, 15 kadar sığınmacının kayıp olduğunu açıkladı.

Alman yardım örgütü Sea Watch da yaptığı açıklamada Akdeniz'de bir lastik botta bulunan 47 kişiyi kurtardığını, ancak kurtarılan kişilerin IOM ile İtalyan donanmasının battığını belirttiği teknede bulunanar olup olmadığını bilmediklerini açıkladı.

dpa,AFP/DÇÜ,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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