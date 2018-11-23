 Akdeniz′de bir yılda 2 bin 262 sığınmacı öldü | AVRUPA | DW | 03.01.2019

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AVRUPA

Akdeniz'de bir yılda 2 bin 262 sığınmacı öldü

Birleşmiş Milletler 2018'de Avrupa'ya ulaşmak için yola çıkan 2 bin 262 kişinin öldüğünü ya da kaybolduğunu duyurdu. Akdeniz'de kaydedilen kayıpların ve Avrupa'ya ulaşanların sayısında düşüş yaşandığı bildirildi.

Symbolbild Rettung Flüchtlinge aus Mittelmeer (Getty Images/C. McGrath)

Akdeniz'de hayatını kaybeden sığınmacılarının sayısının 2018'de bir önceki yıla kıyasla dörtte bir oranda azaldığı açıklandı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği  (BMMYK) geçtiğimiz yıl Akdeniz'de 2 bin 262 kişinin hayatını kaybettiğini ya da kaybolduğunu açıkladı. 2017'de bu rakam 3 bin 139 bin kişi olarak kayıtlara geçmişti.

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Sosyal medyada yükselen Suriyeli karşıtlığı konusunda sosyologlar, tepkinin Suriyeli sığınmacıların kalıcı olduğu fikrinin yerleşmesiyle arttığı görüşünde. Sosyologlar, "onlarla geçiniyoruz ama pek sevmiyoruz" diyor. (03.01.2019)

Associated Press, sığınmacı krizinin küresel faturasını gözler önüne seren bir araştırma yürüttü. Buna göre dünyada 2014'ten bu yana 56 bin 800 sığınmacı öldü ya da kayboldu. (01.11.2018)

BMMYK’nın 2018 bilançosuna göre Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmayı başaran sığınmacıların sayısında da düşüş yaşandı. 2017 yılında 172 bin 301 kişi Avrupa'ya  ulaşmıştı. Bu rakam, 2018'de 113 bin 482 kişiye düştü.

BMMYK Sözcüsü Celine Schmitt, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Akdeniz yıllardır mülteciler ve sığınmacılar için en tehlikeli geçiş noktası oldu" dedi.

En fazla sığınmacı Gine'den

2018'de Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya yapılan yolculukların çoğu, İspanya'da son buldu. 2018'de 55 bin 756 bin sığınmacının İspanya'ya ayak bastığı belirtildi.

Göçmen karşıtı hükümetin iktidara geldiği İtalya'ya ulaşan sığınmacıların sayısı bu yıl 23 bin 371'e düştü. Bu rakamın geçtiğimiz yıla oranla beşte birlik bir düşüş anlamına geldiği belirtildi.

2018 yılında Avrupa'ya Gine'den 13 bin 68 kişi, Fas'tan 12 bin 745 kişi, Mali'den de 10 bin 327 bin kişi geldi. Suriye'den 9 bin 839 bin kişi Avrupa'ya ulaştı. Afganistan'dan 7 bin 621, Irak'tansa 7 bin 333 kişi geldi.

Haber ajansı Associated Press, Kasım ayında sığınmacı krizinin küresel faturasını gözler önüne seren bir araştırma açıklamıştı.

Dünya çapında yaşamını yitiren ve kaybolan sığınmacı sayısının tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu ortaya koyan araştırmada 2014'ten bu yana 56 bin 800 sığınmacı öldüğü ya da kaybolduğu belirtilmişti.

Daha fazlasını okumak için:Dört yılda 56 bin 800 sığınmacı öldü ya da kayboldu

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Meriç'ten ölüme gidenler

AFP,AP/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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Meriç'ten ölüme gidenler  

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