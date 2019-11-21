 Akdeniz′de 24 saatte 8 sığınmacı boğularak öldü | AVRUPA | DW | 17.12.2019

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AVRUPA

Akdeniz'de 24 saatte 8 sığınmacı boğularak öldü

Son 24 saatte İspanya’ya ulaşmaya çalışan 8 sığınmacı Akdeniz'de boğularak öldü. BM verilerine göre, 2019’da bin 200’ü aşkın sığınmacı Akdeniz'i geçmeye çalışırken kayboldu veya yaşamını yitirdi.

ARŞİV-FOTO

ARŞİV-FOTO

İspanyol polisi, Salı günü ülkenin güney kıyıları açıklarında bir gemide İspanya'ya ulaşmaya çalışan bir sığınmacının cesedini buldu. Söz konusu kişi, son 24 saat içinde ülkeye ulaşmaya çalışırken yaşamını yitiren sekizinci sığınmacı oldu.

İspanyol polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu geminin Endülüs bölgesi kıyılarında şafaktan önce tespit edildiği ve gemide 47 kişinin sağ bulunduğu kaydedildi. Sığınmacılar Motril limanına getirildi.

Bu olaydan birkaç saat önce de Fas sahil güvenliği yedi sığınmacının cesedine ulaştı ve 70 kişiyi kurtardı. Faslı yetkililer Alboran Denizi'nde hayati tehlikeyle karşı karşıya kalan ve aralarında 10 kadın ile bir bebeğinde bulunduğu sığınmacıların "çok kötü durumdayken" kurtarılarak, tedavi edilmek üzere Fas'ın kuzeyindeki Nador'a getirildiğini bildirdi.

İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras'a göre, İspanya'ya doğru yol alırken alabora olan gemi yaklaşık 100 göçmen taşıyordu. Söz konusu kişilerin 24'ü hâlâ kayıp.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre bu yıl Avrupa'ya deniz yoluyla 98 bini aşkın kişi ulaştı. Bunlardan 25 bini İspanya'ya geldi. BM verilerine göre, bin 200'ü aşkın göçmen ise bu yıl Akdeniz'i geçmeye çalışırken kayboldu veya yaşamını yitirdi.

AFP/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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