Akdeniz'de 150'den fazla can kaybı korkusu

Uluslararası Göç Örgütü, mültecileri taşıyan bir teknenin Perşembe günü batması sonucu en az 150 kişinin hayatını kaybetmesinden endişe edildiğini açıkladı. Örgüt, kazada 145 kişinin ise kurtarıldığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) de Twitter üzerinden Libya'nın Al Khums kenti açıklarında meydana gelen kaza sonucu 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. Libyalı yetkililerden ise henüz bir açıklama gelmedi.

Mülteciler Yüksek Komiserliği Başkanı Filippo Grandi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Akdeniz'de yılın en ağır trajedilerinden birinin yaşandığını belirterek Libya kıyılarına deniz kurtarma ekiplerinin yerleştirilmesi, mültecileri Libya'da tutma politikasına son verilmesi ve mülteciler için güvenli rotalar sağlanması talebinde bulundu. Grandi, sözlerini "Aksi takdirde daha fazla umutsuz insan için çok geç olacak" diye sürdürdü.

Akdeniz'de şu anda özel kurtarma gemileri bulunmuyor. Kaza haberinin duyulmasının ardından Sea Eye adlı Alman yardım örgütü, "Alan Kurdi" adını verdikleri kurtarma gemisinin Libya kıyılarına doğru gideceğini açıkladı. Geminin Salı günü bölgeye ulaşması bekleniyor. Öte yandan Avrupa Birliği'nde de uzun süredir Akdeniz'de kurtarılan mültecilerin üye ülkeler arasında dağılımına ilişkin bir tartışma yaşanıyor.

Akdeniz, Avrupa'ya ulaşmak isteyen mülteciler için en tehlikeli güzergâhlardan biri. Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre sadece bu yıl içinde 680'den fazla kişi Akdeniz'de hayatını kaybetti. Kuzey Afrikalı binlerce mülteci için geçiş ülkesi olan Libya'da halen 3 bin 700'den fazla mülteci adayı da gözetim merkezlerinde tutuluyor.

AFP,dpa/HS,AÜ

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