Akdeniz'de 130 sığınmacıyı taşıyan bot battı

Yardım örgütü SOS Mediterranee, 130 sığınmacıyı taşıyan lastik botun Perşembe akşamı Libya açıklarında battığını duyurdu. SOS Mediterranee, faciada en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Örgüt, kurtarma gemisi Ocean Viking'in imdat çağrısı yapan botu saatlerce aramasının ardından, Trablus'un güneydoğusu açıklarında alabora olmuş bota ve sığınmacıların cansız bedenlerine ulaştığını belirtti.

SOS Mediterranee, Akdeniz'de batma tehlikesi ile karşı karşıya kalan sığınmacıları taşıyan teknelere yardım etmek için kurulan Alarm Phone adlı girişim üzerinden imdat çağrısının iletildiğini, son iki günde toplam üç botun yardım istediğini açıkladı. SOS Mediterranee, imdat çağrısı geldiğinde kurtarma gemisi Ocean Viking'in kaza yerinden en az 10 saat mesafede olduğunu kaydetti.

Ocean Viking gemisi Arama ve Kurtarma Koordinatörü Luisa Albera, "Zamana karşı yarışarak, dalgaların boyunun altı metreye kadar ulaştığı bir denizde arka arkaya bu botlardan ikisini aradık. Olay yerine geldiğimizde sağ kimseye ulaşamadık, enkazın yakınlarında en az 10 cansız beden bulduk" şeklinde konuştu.

IOM: En az 100 ölü

Albera, hiçbir devlete ait kurtarma merkezinin veya bölgede yetkili hiçbir sahil güvenlik biriminin destek olmamasını da eleştirdi. Albera, Ocean Viking'in arama çalışma sıralarında üç ticari gemi ile iş birliği yaptığını da sözlerine ekledi.

İtalyan Avvenire gazetesinin online sayfasındaki haberde de, İtalya, Malta ve Libya'daki hiçbir kurtarma merkezinin yardım için koordinasyon yapmadığı, Avrupa Birliği sınır koruma ajansı Frontex'e ait uçakların bölgede uçuş yapmasına rağmen sinyal göndermediği ifade edildi.

Cenevre merkezli Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orta Akdeniz bölgesinden edinilen haberlere göre meydana gelen deniz kazasında en az 100 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu son trajediden dolayı üzüntü duyuyoruz ve devletlere Akdeniz'de arama ve kurtarma gemileri görevlendirme çağrımızı tekrarlıyoruz" ifadesine yer verildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre, 2021 yılının başından bu yana tehlikeli bir yolculukla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen 450'den fazla göçmen hayatını kaybetti.

Ege'de 55 sığınmacı kurtarıldı

Öte yandan, Türkiye'den Ege Denizi yoluyla lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 55 sığınmacı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 01.00 sıralarında Yeni Foça Mahallesi Çanak Koyu mevkiinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalıştığı belirlenen, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki Afganistan uyruklu çoğu kadın ve çocuk 55 kişiyi kurtardı.

Sığınmacılar sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Ekipler, insan kaçakçısı olduğu ileri sürülen beş kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı. İkisi Türkiye, ikisi Afganistan ve biri Myanmar uyruklu olduğu belirtilen beş şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

AFP,KNA,DHA,DW/JD,TY

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