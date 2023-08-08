  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
PolitikaTürkiye

Akbelen: TBMM'de görüşme önergesine AKP ve MHP'den ret

3 saat önce

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin Akbelen ormanlarındaki ağaç kesiminin durdurulması için verdiği genel görüşme önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi. TBMM, 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

https://p.dw.com/p/4Uv93
TBMM Akbelen için olağanüstü toplandı
TBMM Akbelen için olağanüstü toplandıFotoğraf: DW

Muhalefet partilerinin Akbelen Ormanı ile ilgili genel görüşme önergesinin görüşülmesi çağrısıyla Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, toplantı yeter sayısına ulaşılarak çalışmalara başlandı.

Genel Kurul'da 200 olan toplantı yeter sayısı için yoklama yapıldı. Yoklama sırasında salonda bulunmayan AKP ve MHP'li milletvekilleri, toplantı yeter sayısına ulaşılması üzerine Genel Kurul salonuna girdi.

Genel kurulda Akbelen'deki maden çalışmalarına ilişkin siyasi parti grupları adına konuşmalar yapıldı. Öngörüşmenin ardından, Genel Görüşme Önergesi'nin TBMM Genel Kurulu gündemine alınıp alınmaması oylandı. AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi. 

Daha sonra TBMM'nin çalışmalarına devam etmesi için CHP Grubu ve Saadet Partisi Grubu, iki ayrı önerge verdi. Önergelerin açık oylanmasının sonucu okundu. Buna göre oy kullanan 525 milletvekilinden 244'ü, TBMM'nin çalışmalarına devam etmesi yönünde oy kullandı, 281 milletvekili ise önergeyi reddetti.

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim 2023 Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girdi.

Akbelen'den gelen köylüler ise Genel Kurulu izleyici locasından takip etti.

AKP ve MHP'lilerin toplantı yeter sayısına ulaşılmasının ardından salona girişlerini cep telefonuyla kaydeden CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, şunları söyledi:

"Şu anda yoklama için son saniyeler. Görüldüğü gibi AKP sıraları bomboş. Eğer toplantı yeter sayısı yapılırsa kapının arkasında olan AKP milletvekilleri biraz sonra genel kurula girecekler. Bunu hep beraber göreceğiz. Bakın şu anda bomboş. Bakın, çoğunluğu sağladığımız için AKP milletvekilleri salona giriyorlar. Ne kadar üzücü bir durum. TBMM'de böyle bir tabloyla bu utancı yaşıyoruz. Bu utanç herkese yeter."

Meclis'in ekonomik kriz gündemiyle 25 Temmuz'daki olağanüstü toplantısı sırasında da AKP ve MHP'li milletvekilleri yoklama bitene kadar Genel Kurul'a girmemişti.

Genel kurula MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Bahçeli, genel kurul salonuna girişinde gazetecilerin sorusu üzerine, "Türkiye'nin gündemi çok yoğun. Muhalefet unsurları her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilecek bir gündem bulabilirler. Biz 1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayız" dedi.

ANKA,DHA/TY,SÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

 

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Avrupalı uzmanlar Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi

Politika1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

"Yeni nesil" ilaçlara düşük kur engeli

"Yeni nesil" ilaçlara düşük kur engeli

Sağlık3 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın Komutanı Abdurrahman Tiani, yönetime el koymuştu

Nijer'deki gelişmeler Türkiye için neden önemli?

Nijer'deki gelişmeler Türkiye için neden önemli?

Politika8 saat önce

Nijer'deki darbenin bedelini halk ödüyor

Nijer'deki darbenin bedelini halk ödüyor

Politika7 Ağustos 2023
Köln'de DİTİB'e bağlı merkez camisi

Almanya'da cami anlaşmazlıklarına danışman çözümü

Almanya'da cami anlaşmazlıklarına danışman çözümü

Politika7 Ağustos 2023
Çin'deki bir otomobil fabrikasında çalışan bir işçi

Çin Alman otomobillerini tahtından ediyor

Çin Alman otomobillerini tahtından ediyor

Ekonomi6 Ağustos 2023
Depremden altı ay sonra Hatay'da, hasarlı binaların olduğu dar bir sokakta yürüyen iki çocuk - (Ağustos 2023)

Altı ay sonra Hatay: "Depremkondu"larda yaşamak

Altı ay sonra Hatay: "Depremkondu"larda yaşamak

Toplum6 Ağustos 2023
Ana sayfaya dön