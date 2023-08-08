Akbelen: TBMM'de görüşme önergesine AKP ve MHP'den ret

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin Akbelen ormanlarındaki ağaç kesiminin durdurulması için verdiği genel görüşme önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi. TBMM, 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

Muhalefet partilerinin Akbelen Ormanı ile ilgili genel görüşme önergesinin görüşülmesi çağrısıyla Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, toplantı yeter sayısına ulaşılarak çalışmalara başlandı.

Genel Kurul'da 200 olan toplantı yeter sayısı için yoklama yapıldı. Yoklama sırasında salonda bulunmayan AKP ve MHP'li milletvekilleri, toplantı yeter sayısına ulaşılması üzerine Genel Kurul salonuna girdi.

Genel kurulda Akbelen'deki maden çalışmalarına ilişkin siyasi parti grupları adına konuşmalar yapıldı. Öngörüşmenin ardından, Genel Görüşme Önergesi'nin TBMM Genel Kurulu gündemine alınıp alınmaması oylandı. AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

Daha sonra TBMM'nin çalışmalarına devam etmesi için CHP Grubu ve Saadet Partisi Grubu, iki ayrı önerge verdi. Önergelerin açık oylanmasının sonucu okundu. Buna göre oy kullanan 525 milletvekilinden 244'ü, TBMM'nin çalışmalarına devam etmesi yönünde oy kullandı, 281 milletvekili ise önergeyi reddetti.

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim 2023 Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girdi.

Akbelen'den gelen köylüler ise Genel Kurulu izleyici locasından takip etti.

AKP ve MHP'lilerin toplantı yeter sayısına ulaşılmasının ardından salona girişlerini cep telefonuyla kaydeden CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, şunları söyledi:

"Şu anda yoklama için son saniyeler. Görüldüğü gibi AKP sıraları bomboş. Eğer toplantı yeter sayısı yapılırsa kapının arkasında olan AKP milletvekilleri biraz sonra genel kurula girecekler. Bunu hep beraber göreceğiz. Bakın şu anda bomboş. Bakın, çoğunluğu sağladığımız için AKP milletvekilleri salona giriyorlar. Ne kadar üzücü bir durum. TBMM'de böyle bir tabloyla bu utancı yaşıyoruz. Bu utanç herkese yeter."

Meclis'in ekonomik kriz gündemiyle 25 Temmuz'daki olağanüstü toplantısı sırasında da AKP ve MHP'li milletvekilleri yoklama bitene kadar Genel Kurul'a girmemişti.

Genel kurula MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Bahçeli, genel kurul salonuna girişinde gazetecilerin sorusu üzerine, "Türkiye'nin gündemi çok yoğun. Muhalefet unsurları her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilecek bir gündem bulabilirler. Biz 1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayız" dedi.

ANKA,DHA/TY,SÖ

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