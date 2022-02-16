Akaryakıt zamlarından sonra taksiciler zor durumda

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Akaryakıta gelen zamlardan etkilenen taksi şoförlerinin kazançları düşmüş durumda. Sektör temsilcilerine göre bu durum taksi şoförlerinin işi bırakmasına neden oluyor.
Son dönemde artan akaryakıt giderleri taksicileri oldukça zorluyor. Özellikle yevmiyeli çalışan taksi şoförleri yakıt giderlerinin artması nedeniyle oldukça dertli.
Geçtiğimiz yıl bu dönem 7 lira 20 kuruş olan benzinin litre fiyatı şu an 15 lira 17 kuruştan satılıyor. Motorinin litresi aynı dönemde 6 lira 59 kuruştan 15 lira 40 kuruşa çıkarken en büyük artışı ise LPG yaşadı. LPG 1 yılda 3 lira 96 kuruştan 9 lira 76 kuruşa çıktı. Taksiciler, yakıt giderlerinin artmaya devam etmesi halinde sektörde çalışacak şoför bulmanın imkansız hale geleceğini belirtiyor.
Eser Emre
© Deutsche Welle Türkçe