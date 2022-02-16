 Akaryakıt zamlarından sonra taksiciler zor durumda | Türkiye | DW | 17.02.2022

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Türkiye

Akaryakıt zamlarından sonra taksiciler zor durumda

Akaryakıta gelen zamlardan etkilenen taksi şoförlerinin kazançları düşmüş durumda. Sektör temsilcilerine göre bu durum taksi şoförlerinin işi bırakmasına neden oluyor.  

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Son dönemde artan akaryakıt giderleri taksicileri oldukça zorluyor. Özellikle yevmiyeli çalışan taksi şoförleri yakıt giderlerinin artması nedeniyle oldukça dertli.


Geçtiğimiz yıl bu dönem 7 lira 20 kuruş olan benzinin litre fiyatı şu an 15 lira 17 kuruştan satılıyor. Motorinin litresi aynı dönemde 6 lira 59 kuruştan 15 lira 40 kuruşa çıkarken en büyük artışı ise LPG yaşadı. LPG 1 yılda 3 lira 96 kuruştan 9 lira 76 kuruşa çıktı. Taksiciler, yakıt giderlerinin artmaya devam etmesi halinde sektörde çalışacak şoför bulmanın imkansız hale geleceğini belirtiyor.

 

Eser Emre

© Deutsche Welle Türkçe

Multimedya Bölümü

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