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Hulusi AkarFotoğraf: KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images
PolitikaTürkiye

Akar'dan Tahıl Anlaşması'nın uzatılacağı sinyali

42 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda imzalanan Tahıl Anlaşması'nın uzatılması konusunda mutabakatın yakın olduğu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Birleşmiş Milletler aracılığıyla Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının süresinin uzatılabileceğini söyledi. Ukrayna tahılının gemilerle dünya piyasasına ihracatına olanak sağlayan Tahıl Koridoru Anlaşması'yla ilgili bu hafta İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkilileri arasında yapılan görüşmelere atıfta bulunan Akar, dün ve bugün Rusya, Ukrayna ve Türkiye bakan yardımcılarının görüştüğünü ve toplantıların olumlu geçtiğini söyledi.

Akar "Bir taraftan Tahıl Anlaşması'nın uzatılması konusunda o noktaya doğru gidildiği ve diğer taraftan da bizim orada 12 gemimiz var, Ukrayna limanlarında onlardan 6 ticari gemimizin güvenli bir şekilde ülkemize dönmesi konusunda çerçeve bir mutabakat sağlandığını söylediler" dedi.

Akar anlaşma sayesinde ihtiyaç sahibi ülkelere 30 milyon tondan fazla buğdayın gitmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

Türkiye ve BM'nin arabuluculuğu ile imzalanmıştı

BM ile Türkiye'nin arabuluculuğunda geçen yıl Temmuz ayında Ukrayna ve Rusya'nın imzaladığı Karadeniz  Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi son olarak 19 Mart'ta uzatılmıştı. Anlaşmanın süresi 18 Mayıs'ta doluyor.

Anlaşma, Ukrayna tahılının gemilerle limanlardan dünya piyasasına sevkiyatının sağlanması için Karadeniz'de bir koridor oluşturulmasını sağlıyor.

Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırılara başlamasının ardından Ukrayna'nın tahıl ihraç etmesini engellemişti. Ukrayna ve Rusya, Afrika, Ortadoğu ve bazı Asya ülkelerine buğday, arpa, ay çiçeği gibi ürünleri ihraç eden ülkelerin başında geliyor. Rusya'nın tahıl sevkiyatını engellemesi dünya genelinde gıda fiyatlarına artışa neden olmuştu.

Anlaşma, yaptırımlara rağmen Rusya'nın gübre ve gıda ihraç etmesine olanak sağlıyor. Ancak Moskova defalarca bu anlaşmaya uyulmadığından şikayet ediyor.

DW,AFP/SSB, JD

 

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