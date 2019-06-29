Akar’dan Türkiye’yi düşman ilan eden General Hafter güçlerine yanıt

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan Genaral Halife Hafter güçlerinin Türkiye’yi düşman ilan ettikleri yönündeki açıklamasına Ankara’dan yanıt geldi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, G20 Zirvesi için Japonya’nın Osaka kentinde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Libyalılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik çabalara destek vermeye ve uluslararası hukuka ve anlaşmalara uygun olarak barış ve istikrar için çalışmalara devam edileceğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı, Libya’dan gelen sert açıklamalara yönelik, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir" ifadelerini kullandı.

Hafter güçleri Türkiye’yi düşman ilan etmişti

General Hafter sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Libya hava sahasının Türk uçaklarına kapatıldığını" ve komuta ettiği birliklerine "bölgedeki Türk gemilerine ve tesislerine saldırmaları emrini verdiğini" belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Libya’nın iç işlerine karışmakla suçlayan Hafter’in açıklamasında, Türkiye’den Trablus’a inmek isteyen uçakların ve limanlara yanaşmak isteyen gemilerin düşman olarak görüleceği, Libya'daki Türk vatandaşlarının da tutuklanacağı ifade edilmişti.

General Hafter Nisan ayı başında, Libya merkezi hükümetini tanımadığını belirterek, ülke yönetimini tamamen ele geçirmek amacıyla silahlı mücadele başlatmıştı. Çatışmalarda BM verilerine göre şu ana kadar 650'den fazla kişi öldü, 3 bin 500 kişi de yaralandı.

DW,AA/SÖ,BW

© Deutsche Welle Türkçe