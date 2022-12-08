Akar'dan Finlandiya'ya: Somut gelişmeler bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile bir araya geldi. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Akar, Finlandiya'dan 17 senenin ardından ilk defa savunma bakanı düzeyinde ziyaret gerçekleştiğine dikkati çekerek, "verimli" ve "yapıcı" geçtiğini belirttiği görüşmede öne çıkan iki temel konunun terörle mücadele ve ihraç lisanslarındaki kısıtlamaların kaldırılması olduğunu belirtti.

Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda, Haziran ayında Madrid'de düzenlenen NATO zirvesi çerçevesinde İsveç ve Finlandiya ile imzalanan muhtıraya işaret eden Akar, muhtırada verilen taahhütler konusunda somut gelişmeler beklediklerini vurguladı. Akar, "PKK/YPG terör örgütü ve onun destekçileri tarafından Finlandiya'da yapılan faaliyetlerin hâlâ devam etmesinden rahatsız olduğumuzu ve endişe duyduğumuzu kendilerine ifade ettim. Bilinen teröristlerin iadesi ve bununla birlikte terör iltisaklı yapıların faaliyetlerinin durdurulmasının önemli olduğunu vurguladık" dedi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç, Haziran ayındaki NATO zirvesinde üçlü muhtıraya imza atmıştı. Fotoğraf: Bernat Armangue/AP/picture alliance

"Nihai kararı TBMM verecek"

Finlandiya tarafından Türkiye'ye askeri ihracatta uygulanan tahditlerin kaldırılmasının önemine de dikkat çeken Akar, "Taahhütler yerine getirilir getirilmez Finlandiya'nın da NATO müttefiki olarak aramızda olmasını arzu ediyoruz. Ancak nihai kararın TBMM tarafından verileceğini hatırlatıyorum" diye konuştu.

Türkiye ve Finlandiya'nın askeri alanda iş birliğinin son derece faydalı olduğunun bilincinde olduklarını aktaran Akar, "Bu nedenle de Finlandiya'nın NATO üyesi olmasına karşı olmadığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Kaikkonen: Türkiye'nin kaygılarını son derece ciddiye alıyoruz

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen de Türkiye'nin güvenlik kaygılarını son derece ciddiye aldıklarını belirterek Madrid'de imzalanan üçlü mutabakat konusunda somut adımlar attıklarını kaydetti.

Finlandiya'nın Türkiye'ye silah ihracatı konusunu da masaya yatırdıklarını belirten Kaikkonen, "Finlandiya, savunma ürünlerinin ihracatı konusunda her konuyu ayrı ele alarak değerlendiriyor. Üçlü mutabakatta da net bir şekilde belirtildiği gibi herhangi bir uluslararası silah ambargosu bulunmamaktadır. Gelecekte hepimizin NATO bünyesinde müttefik ülkeler olacağımızı da göz önünde bulundurarak bu sürece devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen Fotoğraf: DW

Finlandiya, askeri alandaki ihracatta Türkiye'ye karşı resmi bir ambargo uygulamamakla birlikte 2019 yılı Ekim ayında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askerî harekâta tepki olarak yeni ihracat lisans izinlerini askıya almıştı.

"Tek başına değil, İsveç ile birlikte üyelik istiyoruz"

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin NATO'ya katma değer getireceğine inandığını belirten Finlandiyalı Bakan, "O yüzden bu hem Finlandiya hem İsveç hem Türkiye hem de bütün NATO için olumlu ve katkı sunacak bir hareket olacaktır. Böylece kazan-kazan durumu yaratacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Kaikkonen, Akar'la görüşmesi sonrasında Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada da Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamasının ne kadar zaman alacağı yönündeki bir soru karşısında, bu konuda tahmin yürütemeyeceğini söyledi, "Ancak ne kadar çabuk olursa o kadar iyi" ifadesini kullandı.

Kaikkonen, Finlandiya'nın tek başına değil, aynı anda başvuru yaptığı İsveç ile birlikte NATO'ya girmek istediğini de bir kez daha vurguladı.

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