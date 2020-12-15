 Akar’dan ABD’ye diyalog çağrısı | TÜRKİYE | DW | 14.01.2021

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TÜRKİYE

Akar’dan ABD’ye diyalog çağrısı

Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'ye Rus S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaşanan sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısı yaptı.

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Savunma Bakanı Hulusi Akar Ankara'nın Rus S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmesinin zor olduğunu belirterek soruna diyalog yoluyla bir çözüm bulunmasını ümit ettiğini söyledi. Ankara'da yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akar "Geldiğimiz noktadan geriye dönmek son derece sorunlu bir durum. (ABD'yi) yaptırım gibi tehdit edici bir dilden uzaklaşmaya davet ediyoruz" dedi.

"Sorunlara diyalog yoluyla çözüm bulunmasını istiyoruz" diyen Akar "ABD tarafı çözüm bulmak istiyorsa, çözüm teknik düzeyde çalışmalar yaparak bulunabilir" diye konuştu. Akar "Diyalog olmadan yaptırım gibi şeylerle, tehditkâr dille bir yere varılması mümkün değildir” dedi.

İkinci parti S-400'ler

Akar basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan ikinci parti S-400 savunma sistemleri alımı konusunda da görüşmelerde bulunduğunu söyledi. S-400'lerin NATO sistemlerinin ya da F-35'in çalışmasına sorun teşkil edeceği görüşüne katılmadığını belirten Akar Türkiye'nin F-35 programına dönmek istediğini ifade etti.

ABD geçen yılın aralık ayında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı'na yaptırım uygulama kararı almıştı.

Söz konusu yaptırım, Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) yapılacak tüm Amerikan ihracatının yasaklanmasını, SSB Başkanı İsmail Demir ile üç çalışanın hesaplarının dondurulması ve vize sınırlaması getirilmesini içeriyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Rus hava savunma sistemleri Türk toprakları üzerinde bulunduğu sürece yaptırımların kalkmayacağını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Aralık ayı sonunda yaptığı yıl sonu basın bilgilendirme toplantısında S-400 yaptırımları konusunda Türkiye ile ABD arasında teknik seviyede ortak çalışma grubu kurulacağını söylemişti.

Reuters, AP, AFP / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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Çavuşoğlu: Yaptırımlar konusunda ABD ile çalışma grubu kurulacak

S-400'ler konusunda ABD ile teknik görüşmelerin yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, yaptırımlar konusunda ise teknik seviyede bir çalışma grubu oluşturulacağını söyledi.  

ABD'den açıklama: Pompeo Çavuşoğlu'na güvence verdi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'nu arayarak S-400 yaptırımlarının Türkiye'nin savunmasını zayıflatmayı amaçlamadığı güvencesi verdiği bildirildi.  

S-400'lerin Türkiye'ye kazandırdığı ve kaybettirdikleri 

ABD’nin hasımları için öngördüğü CAATSA yaptırımlarının ilk kez bir NATO müttefikine, Türkiye’ye uygulaması ne anlama geliyor, olası sonuçları neler olabilir? Uzmanlar DW Türkçe’ye değerlendirdi:  

Çavuşoğlu: ABD isterse normalleşiriz

ABD'nin S-400 yaptırımlarını eleştiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden yönetimiyle diyaloğa hazır olduklarını yineledi. Yaptırımlara hedef olan SSB Başkanı Demir de "endişe edecek birşey yok" mesajı verdi.  

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