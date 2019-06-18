 Akar′dan ABD’nin S-400 mektubuna yanıt | TÜRKİYE | DW | 18.06.2019

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TÜRKİYE

Akar'dan ABD’nin S-400 mektubuna yanıt

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bakan Akar’ın ABD’li mevkidaşının S-400 mektubuna yanıt verdiği açıklandı. ABD’li NATO Komutanı Wolters, Ankara ile konuya ilişkin diyaloğun sürdüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanı'nın cevabi mektubunda ABD'nin üslup ve yaklaşımdan rahatsızlık duyulduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanı'nın cevabi mektubunda ABD'nin "üslup ve yaklaşımdan rahatsızlık duyulduğu" belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD'li mevkidaşı Patrick Shanahan'ın S-400 mekubuna yanıt verdiği belirtildi.

Açıklamada, Akar'ın cevabi mektubunda, "müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlığın yeniden vurgulandığı" kaydedildi.

Washington'a verilen yanıtta sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin de ifade edildiği vurgulandı.

NATO'nun ABD'li komutanı: Diyalog sürüyor

Diğer yandan, NATO Avrupa Mütttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters, Rusya'dan alınacak S-400 füze savunma sistemlerine ilişkin yaşanan anlaşmazlık konusunda Washington ile Ankara'nın temaslarının sürdüğünü söyledi.

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mevkidaşı Akar ile Ankara'nın planlarına ilişkin iletişim halinde olduğunu belirten Bakan, ikilinin gelecek hafta Brüksel'de gerçekleşecek NATO toplantısında bir araya gelebileceğini açıkladı.

Neuer Nato-Truppen-Oberbefehlshaber: Tod D. Wolters, General der US-Luftwaffe

NATO'nun ABD'li Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters

F-35'lerle S-400'leri aynı yere yerleştirmeyeceklerini vurgulayan komutan, detaylara ilişkin Akar ve Shanahan arasındaki diyaloğun devam edeceğini ifade etti.

Wolter, Washington'dan yapılan, Türkiye'nin tercihini S-400'lerden yana karar alması halinde F-35'lerin teslimatının durdurulabileceği yönündeki açıklamalara karşın NATO ile ABD'nin savunma ilişkisinin "kesinlikle pozitif ve sağlam" olduğunun altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara-Washington-Moskova üçgeninde krize neden olan S-400 hava savunma sistemi konusunda Türkiye'nin "sonuçları ne olursa olsun" hiçbir şekilde geri adım atmayacağını söylemişti.

S-400'lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savunan ABD Savunma Bakanlığı, Akar'a gönderilen mektupta Ankara'ya yaptırım tehdidinde bulunarak Türkiye'ye bu sistemden vazgeçmesi için 31 Temmuz'a kadar süre tanımıştı.

rtr/SÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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