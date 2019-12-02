Akar: Terörle mücadelede yalnız bırakıldık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere’nin başkenti Londra’da bu hafta yapılan NATO zirvesini değerlendirdi. MİLGEM savaş sistemleri imza töreninde konuşan Akar, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda yalnız bırakıldığını söyledi.

"Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır" diyen Akar "Hem mali katkılarımız hem kahraman askerlerimizin çabalarıyla bu yükümlülüğümüzün arkasındayız" dedi.

Akar "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve öncesinde NATO ülkelerinin YPG'yi terör örgütü olarak tanımaması halinde Baltık planının karşısında olacaklarını açıklamıştı. Ancak zirvede Türkiye Baltık ülkeleri ve Polonya'nın Rusya karşısında savunulması için hazırlanan NATO savunma planına onay vermişti. Erdoğan zirve sonrası yaptığı açıklamada "biz de bu işe evet dedik ama terörle mücadelede siz de bizi yalnız bırakmayacaksınız" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün yaptığı açıklamada "Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil" diye konuşmuştu. Çavuşoğlu şu anda NATO’nun iki savunma planı olduğunu belirterek bu planlardan birinin Türkiye diğerinin ise Polonya ve üç Baltık ülkesini kapsadığını söylemişti.

DW/EC,JD

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