 Akar: Terörle mücadelede yalnız bırakıldık | TÜRKİYE | DW | 06.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Akar: Terörle mücadelede yalnız bırakıldık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO zirvesine ilişkin yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin terörle mücadele konusunda yalnız bırakıldığını söyledi.

Savunma Bakanı Hulusi Akar

Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere’nin başkenti Londra’da bu hafta yapılan NATO zirvesini değerlendirdi. MİLGEM savaş sistemleri imza töreninde konuşan Akar, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda yalnız bırakıldığını söyledi.

"Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır" diyen Akar "Hem mali katkılarımız hem kahraman askerlerimizin çabalarıyla bu yükümlülüğümüzün arkasındayız" dedi.

Akar "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve öncesinde NATO ülkelerinin YPG'yi terör örgütü olarak tanımaması halinde Baltık planının karşısında olacaklarını açıklamıştı. Ancak zirvede Türkiye Baltık ülkeleri ve Polonya'nın Rusya karşısında savunulması için hazırlanan NATO savunma planına onay vermişti. Erdoğan zirve sonrası yaptığı açıklamada "biz de bu işe evet dedik ama terörle mücadelede siz de bizi yalnız bırakmayacaksınız" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün yaptığı açıklamada "Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil" diye konuşmuştu. Çavuşoğlu şu anda NATO’nun iki savunma planı olduğunu belirterek bu planlardan birinin Türkiye diğerinin ise Polonya ve üç Baltık ülkesini kapsadığını söylemişti.

DW/EC,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Bakan Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a Libya tepkisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan’ın Libya Büyükelçisi’ni sınır dışı etme kararına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, NATO konusunda da Türkiye’nin taviz verdiği şeklindeki yorumların doğru olmadığını söyledi. (06.12.2019)  

Erdoğan'dan NATO'ya: Evet dedik ama terörle mücadelede bizi yalnız bırakmayacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinde Baltık planına onay verdiklerini söyleyerek "Ama terörle mücadelede siz de bizi yalnız bırakmayacaksınız" dedi. (05.12.2019)  

Benzer içerik

Nato-Hauptquartier in Brüssel

NATO ile güven bunalımı krize döner mi? 02.12.2019

Londra’daki NATO Zirvesi öncesi, Türkiye ile İttifak arasındaki ilişkilerde ciddi bir gerilim söz konusu. Diplomatlara göre S-400’leri aktif olarak kullanması halinde Türkiye, karar mekanizmalarından dışlanabilir.

London Nato-Treffen Erdogan Mitsotakis

Miçotakis'ten Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama: Anlaşmazlıklar kaydedildi 04.12.2019

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan deniz yetki alanları sorununu görüştü. Miçotakis Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakata karşı olduklarını söyledi.

Washington U.S. Präsident Trump

Trump: Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor 14.10.2019

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de tutuklu olan IŞİD'lileri ABD'yi soruna dahil etmek için Kürtlerin serbest bırakmış olabileceğini söyledi. Trump, ayrıca "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor" ifadelerini kullandı. 

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Ceren Özdemir cinayetine bakanlıktan idari soruşturma

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldüren zanlı Özgür Arduç'un açık cezaevine alınması ve firar etmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

Cadılar Bayramı korkuyu eğlenceye dönüştüren bir gelenek. Korkunun insanlar üzerinde fiziksel anlamda bir çok etkisi var. Bir korku filmi vücutta olumlu etki yaratabilir ya da hayat boyu tedirginliğe yol açabilir.  