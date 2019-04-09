Akar: Tehditler müttefiklik ruhuna aykırı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan alınması planlanan ve yakında teslimatının gerçekleşmesi öngörülen S-400 füze savunma sistemlerinden dolayı ABD'nin yaptığı uyarılara yanıt verdi.

S-400'lerin alınması durumunda, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı teslimatını durdurması, Ankara'nın ortağı olduğu programdan çıkarılması ve hatta ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama ihtimallerine karşı konuşan Akar, bu tür bir girişimin "müttefiklik ruhuna aykırı" olduğunu belirtti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Amerikan Türk Konseyi (ATC) kapsamında bu yıl 37'ncisi düzenlenen konferansta konuşan Akar, "Tehditler, ultimatomlar ve süre vermeler yapıcı değil, ayrıca müttefiklik ruhuna da aykırı" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı, Washington'daki toplantının açılışında yaptığı konuşmada, S-400'lerin alınmasının ABD yaptırımlarını tetiklememesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin bir rakip değil, NATO ittifakına bağlı bir müttefik olduğunu ifade etti.

Sözlerine devam eden Akar, F-35 programının bir ortağı olarak Türkiye'nin üretim süreçlerine katkıda bulunmaya devam etmek istediğini kaydetti.

Yaptırım tehdidi

Washington, Ankara'nın S-400'lere sahip olması durumunda füze savunma sistemlerinin F-35'lerin teknik özelliklerini ele geçirme ve bu bilgileri Rusya'ya ulaştırma ihtimallerinden dolayı uçakların satışına karşı çıkıyor.

Uçakların teslimatının durdurulmasının yanı sıra, Türkiye'nin de üretici ortaklarından birisi olduğu F-35 projesinden Ankara'nın tamamen çıkarılması ve ABD'nin rakibi olan Rusya ile savunma anlaşması yapılmasından dolayı yaptırım rejiminin uygulanması da gündeme gelen konular arasında bulunuyor.

Yaptırım konusuyla ilgili olarak en son geçen hafta dört ABD'li senatör New York Times gazetesinde bir görüş yazısı kaleme alıp, Türkiye'nin F-35'ler ile S-400'ler arasında bir tercih yapması gerektiğini belirtmiş ve füze savunma sistemlerinin teslim edilmesi durumunda yaptırımların devreye gireceğinin işaretini vermişti.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Jim Inhofe ve kıdemli üyesi Jack Reed ile Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch ve kıdemli üyesi Bob Menendez imzası taşıyan yazıda, S-400'lerin teslimatı durumunda kısaca CAATSA olarak bilinen ve "Yaptırımlar Aracılığıyla Amerika'nın Rakiplerine Karşılık Vermek" isimli önlemlerin devreye gireceği vurgulanmıştı.

Pompeo ilerleme umuyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da NATO'nun kuruluşunun 70'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Nisan ayı başında bir açıklama yapmış ve S-400'ler yüzünden yaşanan gerilimin aşılmasını umduklarını kaydetmişti.

Etkinlikler sonrası Washington'da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır, bundan geri adım atmayacağız" ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya gelmiş ve toplantıda S-400'lerin Türkiye'ye en kısa zamanda teslim edilmesinin hedeflendiği bir kez daha vurgulanmıştı.

DW,rtr/ÇÖ,JD

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