 Akar: Suriye ateşkes anlaşmasını ihlal ediyor | DÜNYA | DW | 17.05.2019

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DÜNYA

Akar: Suriye ateşkes anlaşmasını ihlal ediyor

İdlib'e yönelik operasyon sürerken, Savunma Bakanı Akar Suriye hükümetini İdlib için ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı. BM Güvenlik Konseyi ise İdlib gündemiyle toplandı.

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İdlib'de Suriye hükümetine bağlı güçlerin operasyonu sürüyor

Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib'e yönelik operasyonuna ilişkin değerlendirmede bulunan Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye hükümetine bağlı güçlerin Rusya ile İdlib konusunda varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi.

Akar, "Ateşkes anlaşmasına rağmen rejim, ateşkes sözünü tutmuyor ve ateşkesi ihlal ediyor" dedi. Soçi mutabakatı çerçevesinde bölgede ateşkesin korunması gerektiğini söyleyen Akar, "Ateşkesi sağlayabilirsek oradaki 3,5-4 milyon insanın güven içinde yaşaması mümkün olur" ifadesini kullandı.

Çalışma grubundan ilk görüşme

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mutabakatı sonucu oluşturulan çalışma grubunun ilk toplantısını 16- 17 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirdiğini açıkladı.

Görüşmeye ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toplantıda başta İdlib olmak üzere son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler ve alınması gereken tedbirler, Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında ele alındı" denildi.

BM Güvenlik Konseyi'nde İdlib gündemi

İdlib'de yaşananlar üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi de olağanüstü gündemle toplandı. Toplantıda söz alan BM Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, en az 18 hastane ve kliniğin hava bombardımanı sonucu yıkıldığını ya da hasar gördüğünü belirtti. Bu hastanelerden bazılarının BM'nin hedef alınmaması gereken binalar listesinde yer aldığı belirtildi.

USA New York - UN Sicherheitsrat zu sexueller Gewalt (Getty Images/D. Angerer)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İdlib gündemi ile toplandı

Birleşik Krallık'ın BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce ise "Rusya ve Suriye bölgede uçaklarını uçuran iki ülke. Bugün burada cevaplar duymamız gerekiyor" diyerek, iki ülkenin temsilcilerinden saldırıların sona ereceğine dair güvence duymak istediklerini söyledi.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia ise "Uluslararası insani hukuku ihlal ettiğimiz iddiasını kategorik olarak reddediyoruz. Bizim hedefimiz teröristler" sözleri ile İdlib'e yönelik operasyonu savundu.

BM'deki oturum öncesi Suriye'nin kuzeybatısındaki insani durumla ilgili insani yardım örgütlerinden de uyarı geldi. Ortak bir çağrıda bulunan 70 örgüt, çatışmaların acilen sona erdirilmesi talebinde bulundu. Bölgeye yönelik operasyon nedeniyle 16 insani yardım örgütünün operasyonlarını askıya almak zorunda kaldığı belirtildi. Yardım kuruluşları, Suriye'de iki hafta içerisinde 180 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkat çekildi.

İdlib'de son durum

Suriye'de hükümet güçleri, İdlib ve komşusu Halep, Hama ve Lazkiye bölgelerine yönelik operasyonları, son haftalarda yoğunlaştırdı. Rusya'nın havadan destek verdiği operasyon sonucu 120'den fazla kişinin öldüğü belirtiliyor. Esad güçlerinin hedefindeki İdlib ve çevresinde 3 milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Suriye'de muhalif ve cihatçı grupların son kalesi olarak görülen İdlib'de gerginliğin tırmanmaması için Türiye ve Rusya arasında yoğun diplomasi trafiği yürütülüyor. Ankara ve Moskova arasında 2018'de varılan Soçi mutabakatı, sivillerin korunmasını amaçlayan gerginliği azaltma bölgelerinin kurulmasını öngörüyordu.

Ankara'nın İdlib çevresinde 10'u aşkın askeri gözlem noktası bulunuyor ve Türk askerleri bölgede devriye faaliyeti yürütüyor. 3 milyon Suriyeli mülteciyi ağırlayan Türkiye, İdlib'de gerilimin tırmanmasının Türkiye'ye yeni bir mülteci akını yaratabileceğinden endişe duyuyor.

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İdlib'de bir kutu boyayla barış mesajı

DHA,rtr/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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