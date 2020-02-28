 Akar: Saldırı Rusya ile koordinasyona rağmen yapıldı | TÜRKİYE | DW | 28.02.2020

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TÜRKİYE

Akar: Saldırı Rusya ile koordinasyona rağmen yapıldı

Milli Savunma Bakanı Akar, 33 Türk askerinin yaşamını yitirdiği saldırının, birliklerin konumunun Rus yetkililerle koordine edilmiş olmasına rağmen gerçekleştiğini bildirdi. Rusya "Türkiye bilgi vermedi" demişti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de 33 Türk askerinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırının, birliklerin bulunduğu yerlerin Rus yetkililerle koordine edilmiş olmasına rağmen gerçekleştiğini bildirdi.

Akar, "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir" dedi. Saldırı sırasında karşı tarafın ilk atışına müteakip uyarının yinelendiğini ifade eden Akar, buna rağmen saldırının devam ettiğini ve söz konusu saldırılar esnasında ambulansların dahi vurulduğunu kaydetti.

200 hedefe ağır ateş

Hulusi Akar ayrıca, saldırı sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), "Uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtaları" ile 200’ü aşkın rejim hedefini ağır ateş altına aldığını kaydetti.

Bakan Akar bu ateş sonucunda beş helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17 ile bir SA-22 hava savunma sistemi ve 309 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini aktardı. 

Rusya "bilgi verilmedi" demişti

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'deki saldırı ile ilgili açıklamasında Türkiye'nin, askerlerinin İdlib vilayetindeki koordinatları konusunda Rus ordusuna bilgi vermediğini, Türkiye'nin verdiği bilgilere göre Türk askerlerinin saldırının gerçekleştirildiği bölgede bulunmaması gerektiğini bildirmişti.

Açıklamada, Suriye ordusunun topçu ateşinde hayatını kaybeden Türk askerlerinin "teröristler"in arasında bulunduğu ileri sürülmüştü. Rusya ve Esad rejimi, silahlı muhalifleri "terörist" olarak nitelendiriyor.

dha / ET,BK

© Deutsche Welle

 

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