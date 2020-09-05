 Akar NATO Askeri Komite Başkanı ile Doğu Akdeniz‘i görüştü | TÜRKİYE | DW | 07.09.2020

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TÜRKİYE

Akar NATO Askeri Komite Başkanı ile Doğu Akdeniz‘i görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile bir araya geldi. Görüşmede, Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Türkei Treffen von Verteidigungsminister Hulusi Akar und Vorsitzende des NATO-Militärausschusses Stuart Peach (DHA)

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının çıkarılmasına dair yetkinin hangi ülkede olduğu üzerinden yaşanan gerginlik konusunda görüşme trafiği sürüyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach'i bakanlıkta kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Güler’in de katıldığı görüşmede, Doğu Akdeniz’de son dönemde yaşanan gelişmeler, bu konuyla ilgili NATO Genel Sekreteri’nin girişimi ve diğer NATO konuları ile bölgesel konular ele alındı. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "Görüşmede Akar tarafından, NATO Genel Sekreteri’nin diyalog çağrılarının olumlu karşılandığı" belirtildi. Ayrıca "Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kıyısı olan tüm ülkelerin uluslararası hukuka uygun şekilde haklarını gözeten bir yaklaşımdan yana olduğu" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca "Sorunların çözümü konusunda uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar, diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerine önem verdiği, diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği, Türkiye’nin Kıbrıs dâhil Mavi Vatan’daki hak, alaka ve menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumakta kararlı, azimli ve buna muktedir olduğu, Türkiye’nin NATO’daki yükümlülüklerini bugüne kadar eksiksiz yerine getirdiği, bundan sonra da getirmeye devam edeceği ifade edildi" denildi.

İki NATO müttefiki

Akdeniz'in doğusunda zengin doğal gaz yataklarının keşfedilmesinden bu yana, bölgedeki yetki alanları konusunda Türkiye ve Yunanistan arasında derin görüş ayrılıkları yaşanıyor. İki NATO müttefiki arasındaki bu gerginliğe NATO ve Avrupa Birliği (AB) de dahil olmuş durumda. NATO, bölgede istenmeyen bir kaza ve olay yaşanmaması için iki ülke arasında teknik görüşmelerin başlaması için uğraşıyor. AB dışişleri bakanları ise ağustos sonundaki toplantılarında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tansiyonu düşürmemesi halinde AB'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabileceği sinyalini vermişti.

DHA/BW,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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