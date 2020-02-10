 Akar: İdlib′deki 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız | TÜRKİYE | DW | 12.02.2020

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TÜRKİYE

Akar: İdlib'deki 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız

Savunma Bakanı Akar İdlib’deki Türk gözlem noktalarını boşaltmayacaklarını belirterek NATO müttefiklerinden somut destek bekledikleri mesajını verdi.

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Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye'de dört gözlem noktası ve iki askeri noktanın Suriye hükümetinin kontrol ettiği bölgede yer aldığını söyledi.

Associated Press haber ajansına bir söyleşi veren Akar, İdlib'teki 12 gözlem noktasından hiçbirini boşaltmayacaklarını ve Türk askerlerinin askeri noktalara Suriye tarafından saldırılması halinde kuvvetli misillemede bulunma emri aldıklarını kaydetti.

Akar "Herhangi bir şey olursa misilleme olacak…Biz defalarca personelimizi ve askerlerimizi oradan çekmeyeceğimizi söyledik. Görevlerine devam edecekler" şeklinde konuştu.

Türkiye 3 Şubat'tan bu yana İdlib'te 13 Türk askerinini öldürülmesi üzerine bölgeye askeri mühimmat takviyesi yaptı. Türk askerlerinin öldürülmesi Suriye, Türkiye ve Rusya arasında gerginliği tırmandırdı. Rusya destekli Suriye hükümet güçleri haftalardır İdlib'de ve Halep'in bazı bölgelerindeki ilerleyişini sürdürüyor.

Rusya'ya baskı

Akar, Türkiye'nin Rusya'ya Suriye hükümetinin daha önce ateşkes anlaşmasında belirlenen hatta geri dönmesi ve stratejik önemdeki M5 otoyolundan çekilmeleri konusunda baskı yaptığını kaydederek "Rejim unsurlarının M5 kara yolundan derhal geri çekilmelerini istedik ve bunu istemeye devam edeceğiz" dedi.

Akar Rusya'dan "Bu rejim saldırılarını derhal durdurmalarını, ateşkese uyulmasını ve bunun sonucunda da insanların evlerine, topraklarına dönmelerini sağlamasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Savunma Bakanı Türkiye'nin İdlib'deki amacının 2018'de müzakere edilmiş olan ateşkes anlaşmasını  desteklemek ve bir göç dalgasını önlemek olduğunu vurguladı.

NATO toplantısından beklentiler

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmek üzere Ankara’dan ayrılmadan önce müttefiklerden beklentilerinin, Suriye hükümetinin Avrupa'yı ve ötesini tehdit edecek yeni bir mülteci dalgasını tetikleyecek İdlib'deki saldırganlığını durdurmak için "somut" hamleler yapması olduğunu belirtti.

Akar, İdlib'deki insani durumun, radikalleşmenin artmasına yol açacağı uyarısında bulundu.

AP / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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