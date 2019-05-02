 Akar: Güvenli bölge konusunda ABD görüşlerimize yaklaşıyor | TÜRKİYE | DW | 03.05.2019

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TÜRKİYE

Akar: Güvenli bölge konusunda ABD görüşlerimize yaklaşıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye'deki gelişmeleri ve S-400 ile F-35'ler nedeniyle ABD ile gerilen ilişkileri değerlendirdi. Akar ABD'nin güvenli bölge konusunda Türkiye'nin görüşlerine yaklaştığını kaydetti.

Hulusi Akar - türkischer Verteidigungsminister (DHA)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İstanbul'da devam eden IDEF 2019 Savunma Sanayii Fuarı'nda NTV yayınına konuk olarak F-35'ler ve S-400'ler nedeniyle ABD ile gerilen ilişkilere ve Suriye'deki son duruma dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İstanbul'da görüşen Akar, Türkiye-Suriye sınırında oluşturulması planlanan "güvenli bölgenin" masaya yatırıldığını açıkladı.

Akar, Jeffrey ile olan görüşmesinde ABD heyetinin konu ile ilgili olarak Türkiye'nin görüşlerine yaklaştığını belirtti ve "güvenli bölge" meselesinde daha da fazla yakınlaşmayı umduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanı, "Biz Fırat'ın doğusunda gerçekten ülkemize, halkımıza, sınırlarımıza bir terör tehdidi olmasını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bunun için alınması gereken ne tedbir varsa bunları almaya çalışacağız, ona çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Ankara'nın Washington'dan YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılmasını talep ettiğini hatırlattığını söyleyen Akar, Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olduğunu savunduğu grubun silahlarının toplanmasını ve Suriye sınırından en az 30-40 kilometre güneye götürülmesini istediğini belirtti.

NTV'nin, Suriye'de oluşturulması planlanan "güvenli bölgenin" kimin kontrolünde olacağına dair sorusunu yanıtlayan Milli Savunma Bakanı, "Güvenli bölgede hiçbir şekilde YPG unsuru olmaması gerekir" yanıtını verdi. Akar, "Türkiye askeri ile diğer idari, lojistik unsurları ile burada faaliyet göstermeye yeteneği ve durumu müsait olan tek ülke konumunda" diye ekledi.

James Jeffrey und Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey

"F-35'lerle ilgili gereken tedbirleri aldık"

Milli Savunma Bakanı ayrıca Türkiye ile ABD arasında gerilim noktalarından birisini oluşturan F-35 uçaklarının teslimatına ilişkin de açıklamada bulundu.

ABD'nin, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ve Temmuz ayında teslimatının başlaması öngörülen S-400 füze savunma sistemlerinin F-35 uçaklarına tehdit oluşturma ihtimalinden dolayı teslimatına karşı çıkmasına dair konuşan Akar, böyle bir ihtimale karşı gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Bakan, S-400'lerin F-35'leri etkilemeyeceğini savundu ve ABD'nin füze savunma sistemlerine ilişkin Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir teklifi olması durumunda onları da değerlendirmeye alabileceklerini belirtti.

Washington, S-400'lere alternatif olarak Ankara'ya Patriot füze sistemleriyle ilgili geçtiğimiz aylarda teklif yapmış, ancak teklif nihai bir anlaşmaya dönüşmemişti.

Akar ayrıca F-35 geriliminde ABD'nin, Türkiye'nin üretici ortaklarından olduğu projeden Ankara'yı çıkarma tehdidine ilişkin olarak da böyle bir durumun haksızlık yaratacağını ve adaletsiz olacağını söyledi.

Savunma Bakanı, Türkiye'nin projedeki tüm yükümlülüklerini en başlangıçtan bu yana eksiksiz olarak yerine getirdiğini ve S-400'lerin satın alınmasının ortaklığa son verebileceğine dair bir anlaşma maddesi bulunmadığını savundu.

DW/ÇÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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