Akar: F-35'lerin Kasım'da gelmesini bekliyoruz

ABD ile Türkiye arasındaki S-400 krizi devam ederken Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili açıklama geldi. Akar "Kasım'da F-35'lerin Malatya’ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya’daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı" dedi. Akar "Bir takım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Bizim pilotlarımız, bakım personelimiz ABD'de eğitim almaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı web sitesinde yer alan açıklamalarına göre Akar, S-400 hava ve füze savunma sisteminin tedariğine ilişkin Türkiye'nin pozisyonunun çok açık olduğunu ve Türkiye’nin "çok ciddi" füze ve hava tehditi altında olduğunu belirtti.

ABD, NATO müttefiki Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini satın almasına karşı çıkıyor. Washington, S-400'lerin NATO'nun hava savunma sistemine entegre edilemeyeceği uyarısında bulunmuştu ve satın alınmaları durumunda Türkiye'nin, ABD'den Patriot hava savunma sistemi ve F-35 savaş uçağı alamayacağını açıklamıştı. Ancak S-400 sistemi için Rusya'ya hâlihazırda ödeme yapmış olan Ankara, bu kararından geri adım atmıyor.

"Bizim NATO'dan koptuğumuz yok. Biz NATO'ya karşı hangi sorumluluklarımız varsa bunları eksiksiz, aksaksız yerine getiriyoruz" diyen Akar, ABD'lilerin de bunu dile getirdiğini belirtti.

İdlib açıklaması

Rusya ile geçen yıl Eylül ayında üzerinde mutabakat sağlanan İdlib çatışmasızlık bölgesine ilişkin de açıklamalar da bulunan Akar, "Soçi'de imzalanan mutabakatla İdlib'de büyük bir insanlık dramının önlendiğini" belirterek, "Bunun devamı için Rusya ile temaslarımız sürüyor" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün akşam Rus savaş uçaklarının Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib vilayetinde militanlara ait olduğu belirtilen silah deposuna yönelik Türkiye ile koordineli şekilde hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

DW/SSB,DÇÜ

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