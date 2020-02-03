 Akar: 76 rejim mensubu etkisiz hale getirildi | TÜRKİYE | DW | 03.02.2020

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TÜRKİYE

Akar: 76 rejim mensubu etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk konvoyuna yönelik saldırı sonrası "İdlib'de her türlü tedbir alınmıştır" diye konuştu. Akar, askeri konvoy ile ilgili Rusya'nın bir gün önceden bilgilendirildiğini de açıkladı.

Savunma Bakanı Hulusi Akar

Savunma Bakanı Hulusi Akar

Suriye ordusunun Türk konvoyuna yönelik saldırısının ardından sınıra giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İdlib'deki faaliyetlerinin yönetildiği Harekat Merkezinde komutanlarla görüşme yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan Akar, "54 rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir. İdlib'de her türlü tedbir alınmıştır" dedi.

Rusya'ya bilgilendirme tepkisi

Türkiye'den askeri sevkiyat konusunda herhangi bir uyarı yapılmadığı yönünde Rusya'dan gelen açıklamaya cevap veren Akar, "Dün saat 16:13 ve teyiden saat 22:27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen rejim tarafından gece saat 01:13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır" dedi. Akar ayrıca "Bu intikaller önceden kurulan düzen çerçevesinde muhatabımız olan Ruslarla koordine edildi onlara hem yer hem zaman bakımından gerekli bilgiler verildi" diye konuştu. Rusya, Türkiye'nin konvoy hakkında kendilerinin bilgilendirilmediği açıklamıştı.

Çavuşoğlu-Lavrov'la görüştü

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı. Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki bakanın görüşmede İdlib'deki gelişmeleri yakından ele alma konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Türkiye'nin takviye birliklerini taşıyan konvoyunda Suriye Ordusundan ateş açılmıştı. Üçü sivil, beşi asker sekiz kişi hayatını kaybetmişti.

DW/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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