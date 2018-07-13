Akademisyenlere tehditten yargılanan Peker'e beraat

Güneydoğu'da ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlara tepki olarak 2016 yılında "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bir bildiri yayımlayan "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" üyelerini tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan Sedat Peker beraat etti. Kendi web sayfası üzerinden yayımladığı bir yazıda söz konusu akademisyenlere yönelik, "Oluk oluk kan akıtacağız ve akan kanlarınızda duş alacağız" ifadelerini kullanan Peker hakkında dava açılmıştı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, "tehdit" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından bir yıl dört buçuk aydan 11 yıla kadar hapsi istenen Peker, Anadolu Adliyesi 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya katılmadı. Hâkim İmran Arık Özcan, sanık Peker'e yöneltilen suçların unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Barış Akademisyenleri kararı Twitter üzerinden duyurdu:

Sedat Peker de beraat kararını kendi hesabından şu ifadelerle duyurdu:

Beraat kararına tepkiler: ODTÜ'lüler tutuklu, Peker serbest

Peker'in beraati sosyal medyada birçok ismin tepkisini çekti. Mezuniyet geçidinde taşıdıkları pankart nedeniyle tutuklanan ODTÜ'lü öğrencilere atıfta bulunan gazeteci Bülent Mumay ve Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, attıkları tweet'lerde bu karşılaştırmayı yapan isimler arasındaydı:

Karara Peker'in akademisyenleri hedef alan ifadelerine dikkat çeken kimi hukukçular da tepkiliydi:

Sosyal medya kullanıcıları sanatçı Zuhal Olcay'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından Peker için beraat kararı çıkmasına da dikkat çekti:



DW/SÖ,CÖ

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