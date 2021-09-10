 ″AK Parti ve MHP birbirlerine benzedikçe oy kaybediyorlar″ | Nevşin Mengü Soruyor | MULTİMEDYA | DW | 28.10.2021

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MULTİMEDYA

"AK Parti ve MHP birbirlerine benzedikçe oy kaybediyorlar" | Nevşin Mengü Soruyor

Nevşin Mengü Soruyor'da MAK Danışmanlık YK Başkanı Mehmet Ali Kulat, "AK Parti ve MHP birbirlerine benzedikçe oy kaybediyorlar" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise tezkereye "hayır" deme kararını, hem parti içinde hem de seçmenlerden gelen talepleri dikkate alarak verdiklerini söyledi. Salıcı ayrıca Türkiye'de egemen olan siyasi dilin "Bahçeli'nin dili" olduğunu söyledi.

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