Akşener'den bildiriye tepki: İktidara fırsat vermiştir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emekli amirallerin yayımladığı bildiriyle ilgili olarak "Bu tür gece yarısı emekli silahlı bürokrasinin yaptığı açıklamalar, muhtıraları hatırlatır. İktidar partisine bunun üzerinde tepinme fırsatı yaratmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'daki parti genel merkezinde kameraların karşısına geçen Akşener, Montrö Sözleşmesi ve tarikat evinde görüntülenen tuğamiralle ilgili tartışmalara değinen 103 emekli amiralin imzaladığı bildiriyle ilgili açıklamada bulundu.

"Siyaset siyasetçiler tarafından yapılır"

"Bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" sözleriyle bildiriyi eleştiren Akşener, emekli amirallerin bu çıkışının hükümete ülkenin gerçek gündeminin üzerini örtme fırsatı verdiği savundu.

"Herkes görevini işin başındayken yapmalıydı" diyen Akşener, "Siyaset, siyasetçiler tarafından yapılır. Bunlar bilgilerini ve görgülerini elbette STK'lar ve siyasi partiler içerisinde kamuoyuyla paylaşabilirler, muhalefet partilerini beğenmiyorlarsa, siyasi parti kurup onun üzerinden yürüyebilirler. Darbe çağrısı oluşturacak bir duruma da neden olamazlar" şeklinde konuştu.

Akşener son olarak, "Bu bildiri sahiplerinin bu zevzekliği yapmasına neyin sebep olduğunun da dikkate değer olduğunu söylemek isterim. Türkiye yoluna devam edecektir. Bu tür zevzekliklere de müsaade edilmeyeceğinin bilinmesini isteriz" ifadelerini kullandı.

Emekli amirallerin bildirisi

Emekli amirallerin Cumartesi gecesi yayımladığı bildiride "Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" denilmişti.

Bildiride, Tuğamiral Mehmet Sarı'nın bir tarikat evinde sarıklı ve cübbeli haldeki görüntülerine ilişkin olaraksa "TSK ve Deniz Kuvvetlerini Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

DW/GY, JD

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