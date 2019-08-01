Akşener’den Bahçeli’ye kahkahalı tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’nin MHP’den ayrılarak İYİ Parti’ye geçen siyasilere geri dönmeleri için çağrı yapmasına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kahkahalı videoyla yanıt verdi. İYİ Parti’nin Twitter hesabından gülücük emojisiyle paylaşılan videonun altında Bahçeli’nin "Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti’nin Olağanüstü Kurultay’ında MHP’yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye’nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır" ifadeleri yer aldı.

Akşener, Bahçeli’nin aynı ifadelerini ekleyerek yaptığı bir başka paylaşımda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben "Sayın Erdoğan, yine ne dedin bu arkadaşa?" sorusunu yöneltti.

İYİ Parti’nin TBMM Grup Başkanvekili ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Herkes soruyor neler oluyor diye. Kasım’da seçime hazırlanın" değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP’den koparak İYİ Parti’ye geçen siyasetçilere yaptığı çağrıda 3-4 Ağustos tarihlerinde İYİ Parti’nin 4. Olağanüstü Kurultayının yapılacağına işaret ederek, "Çağrım şudur: Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir" demişti.

Bahçeli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çağrım birliğe, beraberliğe, barışmaya ve heyecanla tokalaşmayadır" ifadelerini kullanmıştı.

DW/BK,CÖ

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