 Akşener′den Özlem Zengin tepkisi: Hakkını arayan her kadın onurludur | TÜRKİYE | DW | 23.02.2021

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TÜRKİYE

Akşener'den Özlem Zengin tepkisi: Hakkını arayan her kadın onurludur

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in çıplak arama ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Kadın haklarını içine sindiremeyen erkekler yetmedi, bir de seninle mi uğraşacağız?" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında çıplak arama iddialarını reddeden, çıplak aramaya maruz kaldıklarını açıklayan kadınlara da, "Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez" diye seslenen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e tepki gösterdi.

Zengin'in açıklamalarını sert bir dille eleştiren Akşener, "Milletin vekili olduğunu iddia eden bir insanın sözlerine bakar mısınız? Bir iktidarın milletinden nasıl uzaklaştığına bakar mısınız?  Şu utanmazlığa bakar mısınız? Gerçekten ibretlik" ifadelerini kullandı.

"Cinsel tacize, tecavüze uğrayan kadınlar için başvuru süresi mi var?  Üç iş günü içinde şikayetçi olmayana namussuz mu diyeceksiniz?" diye soran Akşener, "Kadın haklarını içine sindiremeyen erkekler yetmedi, bir de seninle mi uğraşacağız? Zihniyetiniz batsın. İster bir gün sonra, ister 10 yıl sonra söylesin. Hakkını arayan her kadın onurludur" sözleriyle tepkisini sürdürdü.    

Zengin'in "AK Parti'ye göre onurlu kadının tarifini yaptığını" belirten Akşener,  "Yani bu arkadaş diyor ki,  'Tacize, tecavüze uğrayan kadın susuyorsa, susmak zorunda kalıyorsa, onursuzdur. Aradan zaman geçtikten sonra konuşuyorsa, yine onursuzdur'. Bu arkadaşların siyaset anlayışında makbul olan liyakat değil, cehalet olduğundan, özellikle, bilmedikleri, anlamadıkları konularda, üst perdeden konuşmayı marifet sayıyorlar.  Doğrusunu anlatmak da, mecburen bizlere düşüyor" diye konuştu.

Konuşmasında taciz ve tecavüze maruz kalan kadınlarla ilgili psikolog ve araştırmacıların yaptıkları tespitleri  de aktaran İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Psikologlar, araştırmacılar diyor ki, 'Kadınların yaşadığı travma ne kadar ağırsa, ortaya çıkması da o kadar zordur'. Toplum baskısı ne kadar ağırsa, bu konuları konuşmak da o kadar zordur" dedi.

"Me Too hareketinden haberleri yok"

Akşener, cinsel  taciz veya cinsel saldırıya maruz kalan kadınları cesaretlendirme ve yaşadıklarını çekinmeden açıklamaya teşvik amacıyla küresel düzeyde başlatılan Me Too hareketinden de söz ederek, "Bütün dünyada, kadınlara cesaret aşılayan bir Me Too hareketi var.  Me Too hareketi, toplumun baskısından korkan, binlerce taciz mağduru kadına cesaret verdi. 10 yıldır, 20 yıldır saklanan taciz olaylarının ortaya çıkmasına vesile oldu ama tüm bunlar, torunu yaşındaki bir kadın siyasetçiye, sırf kendinden değil diye, 'vitrin süsü' diyebilen bir genel başkan ve onun meclis grup başkanvekilinin umurunda bile değil" diye konuştu.

Siyasetçinin görevinin kadınları, uğradıkları felaketlere karşı cesaretlendirmek  ve haklarını alabilmeleri için teşvik etmek olduğunu belirten Akşener, "Onurlu siyaset bunu gerektirir" dedi.

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AKP'li Özlem Zengin'in sözleri tepki topladı

DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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