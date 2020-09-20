 Akşener: İstanbul İl Başkanımız, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak | TÜRKİYE | DW | 20.10.2020

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TÜRKİYE

Akşener: İstanbul İl Başkanımız, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanı Buğra Kavuncu’nun kendisine "FETÖ'cü" diyen Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Meral Akşener

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün TBMM grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinin il başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğunu iddia etmesi ile ilgili olarak Akşener, Kavuncu’nun Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Akşener ayrıca, Özdağ'ın "partinin HDP ile yakınlaştığı" açıklamasına "Çok büyük bir yalandır, yalancıdır bunu söyleyen" tepkisini verdi.

Akşener, Ümit Özdağ'ın CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamalar ve AKP'li Bülent Turan'ın Twitter paylaşımı üzerine "Ölçü kaçsa da, fikirlerine yönelik saygı duydum. Grev ve protesto yapma eylemlerine de saygı duydum. Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum ama sayın Bülent Turan'ın bugün büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de benim için çok manidar oldu. Kendimi 1997'lerde hissettim. Şimdi sayın Turan'ın attığı tweet üzerinden baktığımız zaman, elbette başka bir gözle inceleyeceğiz bundan sonraki hadiseleri. Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk. Araştırma şirketlerinde yüzde 13-15 arasında sonuçları bulunca kış kışlığını yapar ama şimdi bakacağız duruma" açıklamasını yaptı.

Ne olmuştu?

Ümit Özdağ, katıldığı programda Buğra Kavuncu'nun Kazakistan Türk İşadamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yaptığını ve söz konusu derneğin "FETÖ'cü" olduğu gerekçesiyle kapatıldığını iddia etmişti.

Özdağ "FETÖ'cü bir sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız, öncesindeki başkan ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ ile ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu ya da olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa, bu şekillendirilmiş demektir" diye konuşmuştu.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, sosyal medya paylaşımında, "İYİ Parti'de kim FETÖ'cü, kim değil bilemem ama 1 yıl önce, 'İYİ Parti bir operasyon için kuruldu, seçimden sonra dağılma süreci başlayacak' demiştik" ifadelerinde bulunmuştu.


DW / AI, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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