Akşener hakkında yedi yılın ardından takipsizlik kararı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında, gizli tanık beyanlarına dayandırılarak 2016 yılında başlatılan soruşturmada savcılık, kovuşturmaya yer olmadığı kararına vardı.

Yedi sene önce "Yağmur" kod adlı gizli bir tanığın ifadesinde, "FETÖ/PDY örgütünün siyasi partilerden birine sızmak istediği ve bunun için Meral Akşener isimli kişinin kullanıldığı" öne sürülmüş; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bunun üzerine, daha sonra hakkında gizlilik kararı aldığı bir soruşturma başlatmıştı.

Yedi yıllık sürecin ardından Cumhuriyet Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz imzası ile duyurulan karar metninde, Akşener ile ilgili olarak, "Gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınamayacağı, şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatı olduğuna, örgüt ile hiyerarşik bağ kurup, süreklilik, çeşitlik yoğunluk içeren eylemlerde bulunarak silahlı terör örgüt üyesi olduğuna ve bunu son döneme dek sürdürdüğüne ilişkin hakkında kamu davasının açılmasını haklı kılacak nitelikte her türlü şüpheden uzak yeterli, kesin ve inandırıcı bir delilin elde edilemediğinden hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermek gerekmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İYİ Parti: Kara propagandanın çöküşü

Savcılık kararının açıklanmasının ardından X hesabından bir açıklama yayınlayan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Aradan geçen 7 yıl sonra çıkan bu karar, söz konusu soruşturmayı bahane ederek yalan ve iftira kampanyası yürütenlere, onların kullanışlı aparatlarına çok geç de olsa hukuk zemininde verilmiş net bir cevaptır. Bizim nazarımızda zaten ‘yok hükmünde' olan bir iftira resmi bakımdan da yerle yeksan olmuştur" dedi:

DW / ET,BK

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