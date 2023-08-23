  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
Hukuk ve AdaletTürkiye

Akşener hakkında yedi yılın ardından takipsizlik kararı

23 Ağustos 2023

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında yedi yıldan bu yana yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı çıktı. Akşener, gizli bir tanığın ifadeleriyle, Gülen yapılanmasına üye olmakla suçlanmıştı.

https://p.dw.com/p/4VVzX
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
Meral AkşenerFotoğraf: ANKA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında, gizli tanık beyanlarına dayandırılarak 2016 yılında başlatılan soruşturmada savcılık, kovuşturmaya yer olmadığı kararına vardı.

Yedi sene önce "Yağmur" kod adlı gizli bir tanığın ifadesinde, "FETÖ/PDY örgütünün siyasi partilerden birine sızmak istediği ve bunun için Meral Akşener isimli kişinin kullanıldığı" öne sürülmüş; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bunun üzerine, daha sonra hakkında gizlilik kararı aldığı bir soruşturma başlatmıştı.

Yedi yıllık sürecin ardından Cumhuriyet Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz imzası ile duyurulan karar metninde, Akşener ile ilgili olarak, "Gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınamayacağı, şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatı olduğuna, örgüt ile hiyerarşik bağ kurup, süreklilik, çeşitlik yoğunluk içeren eylemlerde bulunarak silahlı terör örgüt üyesi olduğuna ve bunu son döneme dek sürdürdüğüne ilişkin hakkında kamu davasının açılmasını haklı kılacak nitelikte her türlü şüpheden uzak yeterli, kesin ve inandırıcı bir delilin elde edilemediğinden hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermek gerekmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İYİ Parti: Kara propagandanın çöküşü

Savcılık kararının açıklanmasının ardından X hesabından bir açıklama yayınlayan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Aradan geçen 7 yıl sonra çıkan bu karar, söz konusu soruşturmayı bahane ederek yalan ve iftira kampanyası yürütenlere, onların kullanışlı aparatlarına çok geç de olsa hukuk zemininde verilmiş net bir cevaptır. Bizim nazarımızda zaten ‘yok hükmünde' olan bir iftira resmi bakımdan da yerle yeksan olmuştur" dedi:

 

DW / ET,BK

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Akşener hakkında yedi yılın ardından takipsizlik kararı

Hukuk ve Adalet23 Ağustos 2023
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye’de orman yangınlarıyla mücadele yeterli mi?

Türkiye’de orman yangınlarıyla mücadele yeterli mi?

Doğa ve Çevre23 Ağustos 2023
Stockholm Sendromu'nun ortaya çıkmasına neden olan soygunun yaşandığı banka

Kurbanın celladına bağlanması: Stockholm Sendromu

Kurbanın celladına bağlanması: Stockholm Sendromu

Sağlık23 Ağustos 2023
Türkler için çifte vatandaşlık yeniden mümkün olacak

Almanya vatandaşlığa geçişi nasıl kolaylaştıracak?

Almanya vatandaşlığa geçişi nasıl kolaylaştıracak?

Toplum23 Ağustos 2023
Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına müdahale etmeye çalışan bir itfaiye aracı - (Temmuz 2023)

Orman yangınları neden durdurulamıyor?

Orman yangınları neden durdurulamıyor?

Felaket23 Ağustos 2023
Güney Kore'de Fukuşima'nın suyunun denize boşatılması planlarını protesto eylemindeki bir gösterici

Fukuşima'nın atık suyu ne kadar tehlikeli?

Fukuşima'nın atık suyu ne kadar tehlikeli?

Doğa ve Çevre22 Ağustos 2023
BRICS Gipfel Johannesburg Südafrika

BRICS ülkelerinden Güney Afrika'da "Genişleme" zirvesi

BRICS ülkelerinden Güney Afrika'da "Genişleme" zirvesi

Ekonomi22 Ağustos 2023
Ana sayfaya dön