 Akşener: Erdoğan azmettirici olduğunu itiraf etti | Türkiye | DW | 02.06.2021

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Türkiye

Akşener: Erdoğan azmettirici olduğunu itiraf etti

İYİ Parti lideri Akşener Rize’de yaşadığı gerginlikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Bunlar daha iyi günlerin" sözlerini eleştirerek, "Provokasyon çalışmasının azmettiricisi olduğunu itiraf etti" dedi.

IYI Partei Vorsitzende Meral Aksener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen haftalarda Rize ziyareti sırasında yaşanan gerginlikle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini eleştirdi.

Akşener, "Sayın Erdoğan geçen haftaki grup konuşmasında Rize'deki provokasyon çalışmasının azmettiricisi olduğunu itiraf etti. Daha başka planları da olacak ki 'Bu daha iyi günleriniz' diye ekledi" diye konuştu.

Akşener Rize’de esnaf ziyareti yaptığı sırada bir vatandaşın, "PKK ile iş birliği yaparken burada ne işiniz var?" tepkisiyle karşılaşmıştı. Bu sözlere tepki gösteren Akşener, "Yapmıyorum kardeşim. Bakın ezan okunuyor nasıl bir iftira. Sizi Allah'a havale ediyorum. Megri megriyi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okuttum?" ifadelerini kullanmıştı. Bunun ardından vatandaşlar ile partililer arasında yaşanan gerginlik polisin araya girmesiyle önlendi. 

Rize İkizdere'de yaşanan gerilim kameralara yansımıştı.

Rize İkizdere'de yaşanan gerilim kameralara yansımıştı.

Erdoğan: Daha neler olacak neler

Yaşananları partisinin grup toplantısında gündeme getiren Erdoğan, "Gelin hanıma Rize’de gayet güzel bir ders verdiler... Dua et ki çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Daha neler olacak neler, daha dur bakalım bunlar iyi günler" demişti.

Akşener Erdoğan’a yönelik tepkisini, "Rize'nin gelini hemşerilerine sahip çıktı diye küplere biniyorsun. Sahip çıkmaya devam edeceğim. Köpürsen de, tehditler savursan da milletimizin yanında durmaya devam edeceğim. Sen daha dur, senin deyiminle 'Bunlar daha iyi günlerin', milletin gerçekleriyle daha çok yüzleşeceksin" sözleriyle sürdürdü.

DW / GY, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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