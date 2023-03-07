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Meral Akşener
Meral AkşenerFotoğraf: ADEM ALTAN/AFP
PolitikaTürkiye

Akşener: Bu parlamenter sistemi konuştuğumuz son seçim

2 saat önce

İYİ Parti lideri Akşener, altılı masada yaşanan kriz süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu, AKP'li seçmene seslenerek "Erdoğan'ın son dönemi. Partide iki damat dışında kimse yok" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cuma günü altılı masadan kalkması ile Pazartesi günü geri dönmesi arasında geçen süreç, yaşanan gelişmeler ve seçim süreciyle ilgili Habertürk canlı yayınında gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Pazartesi günü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının açıklandığı sırada çekilen fotoğraflarda gergin göründüğü yorumlarına katılmadığını belirten Akşener, Pazar gece boyunca süren görüşmeler nedeniyle uykusuz ve yorgun olduğunu söyledi ve "Ben aslında herhangi bir mutsuz vesaire durum yok. İmza koymuşum ben. Öyle şey olur mu?... İki metnin altına 6 genel başkan imza attık. Bununla ilgili mutsuzluk söz konusu değil. Doğru bulmadığınız bir kararın altına niye imza atasınız?" dedi.

"Ben masadan kalkmadım, masa kalktı"

Masadan kalkmasıyla ilgili konuşan Akşener, "müzakere masasında müzakereye kapalı ortam oluştuğunu" belirtti ve "Yani siz bir fikir ortaya koyuyorsunuz, diğer 5 kişi tek bir konuda karar almış, onun üzerinden geri gitmiyor. Siz de bunun tartışılmasını arzu ediyorsunuz. Dolayısıyla orada ne oluyor? Herkes bana masadan kalktı diyor ama masa kalktı" ifadelerini kullandı.

Akşener 3 Mart'taki toplantı sonrasında yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanmış ve altılı masayı aday dayatan bir noter masasına dönüşmekle suçlamıştı. Akşener o günkü açıklamalarıyla ilgili "Evet sertti! Sert olmalıydı; ben ne düşünüyorsam. O metni kendim yazdım… Sert olarak algılanabilir; ama aslında net olmasına dikkat ettim. Aşırı netlikler genel olarak sinir bozar. 'Hayır biz beşimiz böyle düşünüyoruz, senin önerilerin herhangi bir takdire uygun değil' gibi tutum alınırsa, o zaman net olursunuz" dedi.

Akşener, altılı masadaki gerginliğin gündemi meşgul etmesi ile ilgili olarak "Bu dört gün boyunca depremzedelerin sorunlarının perdelenmesine sebep olduğum için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

"Genel başkanlar milletvekilliğine aday olmayacak"

Genel başkanların Cumhurbaşkanı yardımcısı olacakları için milletvekilliğine adaylıklarını koymayacaklarını vurgulayan Akşener, "Her partide birçok arkadaşımız milletvekili seçilecek, bazı yerlerde işbirliği yapılacak, mümkün olacak en fazla milletvekilini çıkartmak isteyeceğiz. Ama bizler aday olmayacağız. Bakanlıkları konuşmadık. Biz her bir siyasi partiye seçim öncesi söz, şu bakanlık değil ama birer bakanlık. An itibariyle 6 siyasi partinin birer bakanlığı var şu anda. Liderlerin başkan yardımcılığı sayın Fuat Oktay gibi değil. Bir danışma kurulu aynı zamanda. Son aldığımız oy oranlarına göre bakanlık konuşulacak. Oradan koalisyon kurarız" diye konuştu.

"Bu son seçim"

Asıl meselenin Cumhurbaşkanlığının kazanılması olduğunu vurgulayan Akşener, "Bu son seçim. Parlamenter sistemi konuştuğumuz son seçim. Biz bu cumhurbaşkanlığı seçimini alamazsak Türkiye ölmeyecek. Ama velakin bir daha parlamenter sistemi konuşarak seçime girmeyeceğiz" dedi.

AKP seçmenine seslenen Akşener, "Sayın Erdoğan'ın son dönemi. Partisinde iki damadının dışında kimse yok. Ama velakin burada da hangi görüşte olursa olsun, seküler kesimden bahsetmiyorum, dindarı seküleri gittikçe nefret duyguları, haksızlığa uğramış, öfke yumağı bir alan doğuyor. Bir dahaki seçimde kesinlikle burası kazanacak. Ucube sistemin başına birini seçeceğiz" ifadelerini kullandı.

DW/BK,BÖ

 

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