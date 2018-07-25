Akşener başkanlık için kurultaya işaret etti

24 Haziran seçimlerinden sonra parti içi tartışmaların bir türlü durmadığı İYİ Parti'nin yoluna Meral Akşener'in genel başkanlığında devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizlikte gözler olağanüstü kurultaya çevrildi. Partiyi olağanüstü kurultaya götüren ve genel başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener, partisinin Başkanlık Divanı'nı topladı.

İYİ Parti'ye gelişinde Türk ve İYİ Parti bayraklarıyla, "Türkiye'nin gururusun", "Yüzünü bize dön" sloganlarıyla karşılanan Akşener, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada 12 Ağustos'ta olağanüstü kurultaya gidileceğini ve kurultay sonrasında da İYİ Parti'nin yerel seçimlerden güçlü bir sonuç almaya odaklanacağını açıkladı. Kurultayda genel başkanlık için aday olup olmayacağı yönünde konuşmayan Akşener, İYİ Parti'de demokratik süreçlerin işlediğini belirtip, olağanüstü kurultayda delegelerin sözünün geçerli olacağını dile getirdi.

İYİ Parti'nin bir yıl önce kurulduğunu daha 6 aylıkken seçimlere girdiğini ve 5 milyon oy aldığını hatırlatan Akşener, partinin başarısının çok yönlü bakış açısıyla değerlendirilmesini istedi. Akşener, "Benim hedefim, cumhurbaşkanı adayı olarak ikinci tura kalmaktı. Partimiz için de TBMM'de daha büyük bir temsil oranı hedeflemiştik. Bu yüzden kendi adıma hayal kırıklığı yaşadığımı söyledim ve yaşanan başarısızlığın sorumluluğunu üzerime aldım" dedi. Akşener, İYİ Parti'nin örgütlenmesinin sistemin hakim partilerince engellendiğini, partinin seçimlere girmemesi için büyük çaba sarfedildiğini, İYİ Parti üzerinde bir "korku duvarı" örülmeye çalışıldığını da öne sürdü. "Burdan bakarsanız da partimiz okullarda okutulacak derecede bir başarı elde etmiştir" diyen Akşener'in "Türkiye'de demokrasi rafa kalktı ama İYİ Parti'de demokrasi işleyecek. 12 Ağustos'ta olağanüstü kurultay olacak ve delegeler ne derse o olacak" açıklaması dikkat çekti. Akşener, İYİ Parti'nin kurultayını tamamladıktan sonra da yerel seçimlerden güçlü bir sonuç almaya dönük çalışmalara odaklanacağını söyledi. Akşener'in bu sözleri "Kurultayda genel başkanlığa aday olacak. Delegeler onu aday gösterecek" şeklinde yorumlandı.

İYİ Parti İstanbul milletvekili Ahat Andican, gazetecilere "Akşener, partiye dönmeye ve süreci yönetmeye karar vermiş oldu" açıklaması yaptı.

İkna süreci

İYİ Parti'nin 24 Haziran'da ne kadar başarılı olup olmadığına ilişkin tartışmalar büyüyünce 22 Temmuz'da olağanüstü kurultay kararı alan genel başkan Meral Akşener, yeniden genel başkanlığa aday olmayacağı çıkışında da bulununca Ankara'da siyasi kulislerde "Akşener siyaseti bırakıyor mu, yoksa kapris mi yapıyor" soruları sorulmaya başlanmıştı. Akşener'i genel başkanlık için adaylığa ikna için adeta seferberlik başlayan İYİ Partililer, "Yüzünü bize dön" sloganıyla Akşener'in evinin önünde nöbet tutmuşlardı. Parti üst yönetimi, Akşener'i ikna sürecinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğinde ısrar ederken "Akşener İYİ Parti'yle özdeşleşti" diyor.

24 Haziran seçimlerinde Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak yüzde 7,29 oy almıştı. Ekim 2017'de kurulan ve parlamento seçimlerine CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yle birlikte oluşturulan Millet İttifakı'yla giren İYİ Parti de yüzde 9,96 oy oranı almıştı. İYİ Parti, TBMM'de 43 milletvekiliyle temsil ediliyor.

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Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe